Autosalon of niet, zoals elk jaar pakken de Belgische banken in deze periode uit met verlaagde tarieven voor hun autoleningen. Welk voordeel kunt u doen, en waarop moet u letten?

In normale omstandigheden was het Autosalon deze maand toe aan zijn honderdste editie. Helaas steekt corona daar voor het tweede jaar op rij een stokje voor. Dat houdt de Belgische banken evenwel niet tegen om in deze periode naar goede gewoonte te snijden in de tarieven voor hun autoleningen.

Een autolening is een populaire vorm van het consumentenkrediet. Zo'n lening op afbetaling sluit u af voor een bepaalde duur. Elke maand betaalt u een deel van het geleende bedrag terug, samen met de intresten. Handig dus om de investering van enkele tienduizenden euro's te spreiden over meerdere jaren. Verrassingen zijn daarbij uitgesloten, want u kent op voorhand de looptijd en het maandelijks terug te betalen bedrag.Bent u op zoek naar een geschikte financiering voor uw auto? Hieronder vindt u een antwoord op vijf vaak gestelde vragen.De rentevoet van een autolening hangt af van het bedrag en van de looptijd. De tarieven van verschillende banken vergelijken kan makkelijk dankzij de verplichte vermelding van het jaarlijks kostenpercentage (JKP). Zo'n JKP biedt meer transparantie dan de klassieke rentevoet: het is een all-intarief dat niet alleen rekening houdt met de intrestvoet, maar ook met alle bijkomende kosten zoals de dossier- en beheerskosten.De onlinemodules van Spaargids en TopCompare maken het u eenvoudig om de tarieven van de verschillende kredietgevers te vergelijken. Daarmee ziet u meteen op één centrale plek wie de voordeligste is. Maar bij onze tests kregen we afwijkende resultaten tussen beide vergelijkers. Controleer daarom steeds ook het JKP op de websites van de betrokken banken.U kunt de jaarlijkse kostenpercentages van verschillende marktspelers alleen op een correcte manier vergelijken wanneer alle voorwaarden identiek zijn. Dat betekent: hetzelfde leenbedrag, dezelfde afbetalingstermijn, identieke waarborgen én dezelfde verplichting om al dan niet een voorschot te betalen. Wanneer die modaliteiten verschillen, vergelijkt u appelen met peren.Voor een nieuwe wagen met een klassieke verbrandingsmotor vonden wij het laagste tarief - een jaarlijks kostenpercentage van 0,89 procent - bij KBC. Helaas laat de onlinesimulatie van die bank slechts bedragen tot 25.000 euro toe, en daarmee komt u in de meeste gevallen niet zo heel ver. Voor een realistischer leenbedrag van pakweg 40.000 euro is BNP Paribas Fortis met een JKP van 0,90 procent de goedkoopste.De meeste kredietgevers geven extra kortingen voor ecologische wagens. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u een elektrische auto, een plug-inhybride of een voertuig op waterstof of cng (aardgas) aanschaft. Belfius en BNP Paribas Fortis zijn op dat vlak de absolute prijsbrekers met een JKP van 0,60 procent. De definitie van 'ecologisch' verschilt echter van bank tot bank. Informeer dus grondig naar de precieze voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo'n korting.Lenen voor een nieuwe wagen of een recente tweedehandsauto is ook goedkoper dan voor een ouder voertuig. Mogelijk geniet u voor een occasiewagen tot drie jaar hetzelfde tarief als voor een nieuwe. De criteria variëren ook weer naargelang de bank.Staar u echter niet blind op een zo laag mogelijk tarief. We illustreren dat met een voorbeeld. Een lening van 40.000 euro met een jaarlijks kostenpercentage van 0,80 procent en een looptijd van 60 maanden kost u maandelijks 680,26 euro. U betaalt dan over de volledige termijn 815,66 euro aan intresten. Bij een JKP van 0,90 procent stijgt het maandbedrag tot amper 681,97 euro, en over de volledige termijn van vijf jaar betaalt u slechts 102,28 euro extra aan rente.Bij heel wat banken kunt u tot 110 of 120 procent van het factuurbedrag van het voertuig ontlenen. Die mogelijkheid biedt u de financiële ruimte om ook meteen de eerste bijkomende kosten voor de wagen te dekken. Denk aan de autoverzekering en de belasting op inverkeerstelling. Handig, maar vergeet niet dat méér lenen ook zwaardere maandelijkse aflossingen met zich brengt.Kies daarom steeds voor een realistisch afbetalingsplan. De looptijd van een autolening varieert meestal tussen 24 en 60 maanden. Bij een korte looptijd beperkt u het totaalbedrag aan intresten, maar dan zijn de maandelijkse afbetalingen hoog. Een langere termijn is verleidelijk, omdat u het leenbedrag dan spreidt over een ruimere periode en zo de mensualiteiten beperkt. De wet legt weliswaar maxima op in functie van het ontleende bedrag.We verwijzen opnieuw naar bovenstaand voorbeeld. Een autolening van 40.000 euro met een JKP van 0,80 procent en een looptijd van 60 maanden kost u 680,26 euro per maand. U betaalt over de hele termijn 815,66 euro aan rente. Verkort u de looptijd tot bijvoorbeeld 36 maanden, dan daalt het totaalbedrag aan intresten bij eenzelfde JKP tot 493,44 euro. Dat is een besparing van 322,22 euro. De keerzijde van de medaille is het feit dat u dan elke maand een fors bedrag van 1.124,82 euro moet neertellen.Naast de traditionele banken bieden ook de autodealers vaak autoleningen aan. Hoewel de juridische vorm daarvan soms een verkoop op afbetaling is (in plaats van een lening op afbetaling), maakt dat voor u als consument eigenlijk weinig verschil. Bij zo'n krediet moet u meestal wel een voorschot - bijvoorbeeld een percentage van de aankoopprijs - betalen. Soms is bij die formule ook in een hogere laatste afbetaling voorzien.Naar aanleiding van het Autosalon pakken sommige autoconstructeurs zelfs uit met een jaarlijks kostenpercentage van nul procent. U betaalt dan geen intresten op de autolening, maar ook geen dossier- of andere kosten. Kortom: zo'n krediet is effectief helemaal gratis. Dat klinkt erg verleidelijk, maar toch doet u er goed aan om de kleine lettertjes van het contract zorgvuldig na te lezen.Aan een gratis autolening zijn vaak specifieke voorwaarden gekoppeld, zoals een verplicht voorschot dat kan oplopen tot 30 procent van de aankoopprijs. Ga ook na wie de eigenaar van de wagen is, want mogelijk wordt u die pas na de volledige terugbetaling van het krediet. Dat betekent dat u het voertuig niet eerder kunt verkopen zonder de expliciete toestemming van de autodealer.Misschien wordt u als kredietnemer zelfs verplicht om bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij een verlengde waarborg te nemen of een omniumverzekering af te sluiten. Bovendien misloopt u mogelijk ook een korting op de aankoopprijs, gratis opties of een interessante overnameprijs voor uw oude wagen. U doet er sowieso goed aan eerst te onderhandelen over zulke extra's, om pas daarna de financiering ter sprake te brengen.Sommige banken en autodealers laten u kiezen voor een zogeheten ballonkrediet. Dat is een autolening waarbij de maandelijkse aflossingen veel lager liggen dan bij de klassieke formule. Dat oogt aantrekkelijk, maar op het einde van het contract moet u wel een groot bedrag - de restwaarde - in één keer betalen. Die restwaarde kan tot 50 procent van de ontleende som bedragen.Een ballonkrediet valt te overwegen indien u over enkele jaren een financiële meevaller verwacht. Denk aan een erfenis, een schenking of de uitbetaling van uw groepsverzekering. Ook wanneer u plant om binnen enkele jaren alweer een nieuwe auto te kopen, kunt u het geld uit de verkoop van uw huidige wagen op dat moment gebruiken voor de terugbetaling van het ballonkrediet. Weet wel dat die formule over de hele periode meestal duurder is dan een klassieke autolening.