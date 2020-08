De sector van de onlinemarktplaatsen voor tweedehands is in beweging in ons land, onder meer door Vinted. Het jonge, snelgroeiende Litouwse techbedrijf is sinds vorig jaar nadrukkelijk aanwezig in de reclameblokken op televisie.

In de tv-spots van Vinted lijkt het heel gemakkelijk: "Draag je het niet, verkoop het dan". Om via Vinted kleren van de hand te doen die u niet meer draagt, moet u een app downloaden, waarin u foto's van de kledingstukken kunt opladen. U kunt die verkopen zonder kosten.Vinted, dat in 2008 is opgestart door de Litouwse ondernemers Milda Mitkutè en Justas Janauskas, is sinds 2018 actief in ons land. België zit op een internationaal platform samen met Frankrijk, Nederland, Spanje en Luxemburg. Sinds vorig jaar zet Vinted in ons land de reclameturbo erop. Het onlinebedrijf zet zwaar in op tv om zijn merkbekendheid te vergroten, ondersteund door sociale media. Toen Milda Mitkutè in 2008 verhuisde, vond ze dat ze te veel kleren had om mee te nemen. Janauskas ontwikkelde een website waarop ze die overtollige kleding kon weggeven. Dat werd door de media opgepikt, waarna de belangstelling sterk toenam. Vinted ging internationaal, maar in de loop der jaren liep het minder goed. In 2016 werd de Nederlander Thomas Plantenga aangetrokken om Vinted weer op de rails te zetten. Hij sneed in de kosten, wist de omzet te verhogen en 50 miljoen euro vers kapitaal te vinden. Inmiddels telt Vinted 28 miljoen leden in Europa. Als Vinted verkopen zonder kosten propageert, hoe verdient het bedrijf dan geld? De kopers betalen. Kopers kunnen, als ze dat willen, veilig shoppen via het geïntegreerde betalingssysteem van Vinted. Dat kost hen wel 5 procent van de prijs van de aangekochte goederen, plus een vaste vergoeding van 0,70 euro per transactie. Woordvoerster Natacha Blanchard-Astier zegt dat de Vinted-leden ook zogenoemde bumps kunnen kopen, waardoor hun kledingstukken hoger in de zoekresultaten en de webpagina's komen. "We krijgen ook extra inkomsten van reclame op onze website en onze app", aldus Natacha Blanchard-Astier. De verkoper bij Vinted krijgt zijn of haar geld via Vinted. Er is geen bancair contact tussen de koper en de verkoper. De koper kan betalen via het geïntegreerde betalingssysteem of via Paypal, ApplePay of een kredietkaart. Natacha Blanchard-Astier: "Het geld wordt veilig bewaard door de aanbieder van de betalingsdiensten, tot het moment waarop de koper de levering van het pakket bevestigt of twee dagen nadat de koeriersdienst de levering heeft gedaan. De verkoper krijgt dan het geld in een elektronische portefeuille, vanwaar hij het naar zijn bankrekening kan overmaken." De verkoper kan het bedrag ook in de virtuele portefeuille laten zitten en gebruiken om zelf aankopen op Vinted te doen. Tweedehands verkopen op het internet is niet nieuw. 2dehands.be en Marktplaats zijn bekende voorbeelden. Die Belgische en Nederlandse marktplaats wisselden vorige maand van eigenaar. Ze behoorden tot eBay Classifieds Group, de advertentietak van de veiligsite eBay, maar in juli nam het Noorse Adevinta die over. Terwijl 2dehands.be en Marktplaats een breed aanbod hebben, van kleding tot auto's, beperkt Vinted zich tot kleding en kinderartikelen. Er is ook nog Whoppa, dat in Nederland is ontstaan en zich afficheert als een marktplaats voor tweedehands interieur en design van hoge kwaliteit.