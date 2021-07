Mensen en bedrijven in Nederland die zogenoemde sjoemeldiesels hebben gekocht van het Duitse autoconcern Volkswagen hebben recht op in totaal honderden miljoenen euro's compensatie. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volkswagen gaat in beroep tegen de uitspraak

Wie een nieuwe Volkswagen, Audi, SEAT of ¦koda kocht met zogeheten sjoemelsoftware, heeft recht op een prijsverlaging van 3.000 euro, voor een tweedehands auto is dit 1.500 euro. Het geldt voor ongeveer 150.000 auto's die consumenten kochten bij autodealers die claimstichting Stichting Car Claim heeft betrokken in de rechtszaak. Een koper mag verwachten dat de auto aan de regelgeving voldoet. Doet die dat niet, dan is een auto minder waard dan de koopprijs, redeneert de rechter.

De claimprocedure is gericht tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers.

Het sjoemeldieselschandaal kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft het autoconcern al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. In sommige landen zijn ook al vergoedingen uitgekeerd.

Volkswagen is het niet eens met de uitspraak. Het autoconcern is van mening dat Nederlandse autobezitters helemaal geen financiële schade hebben geleden door het feit dat hun auto's meer uitstoten dan gemeld, zo stelt de Duitse onderneming in een verklaring namens alle betrokken autobedrijven. De affaire zou ook niet tot lagere handelswaardes hebben geleid voor auto's die doorverkocht werden. Volkswagen benadrukt verder na het aan het licht komen van het schandaal proactief stappen te hebben ondernomen om schade voor Volkswagen-rijders te voorkomen.

Ook in België loopt nog een rechtszaak die werd aangespannen door consumentenorganisatie Test Aankoop. De zaak in België zal ten gronde worden gepleit in februari 2022. In afwachting daarvan roept Test Aankoop Volkswagen op om de juridische strijdbijl te begraven en een compensatieregeling uit te werken.

