Een lezeres van Trends schrikt wanneer ze de eerste voorschotfactuur van een nieuwe energieleverancier ontvangt. Terwijl de media berichten over de lage gasprijs, moet ze meer dan ooit betalen voor de verwarming van haar woning.

De gelijke spreiding van de kosten over twaalf maanden is het grote voordeel van het werken met voorschotfacturen. Hoe werkt dat?"Het komt erop neer dat je in de zomerperiode spaart om je winterverbruik te betalen", zegt een woordvoerder van Febeg, de federatie van Belgische gas- en elektriciteitsbedrijven. Ruim 74 procent van het gasverbruik van de gezinnen situeert zich in de periode november tot en met maart. Wanneer gezinnen een volledig jaar klant zijn bij een leverancier, dan betalen ze in de zomermaanden meer dan wat ze verbruiken en in de wintermaanden minder.Maar wie op een slecht moment overstapt naar de energieleverancier, merkt weinig van die spreiding door het wintereffect."Een voorschot is onder meer afhankelijk van het aantal maanden van de start van het contract tot de volgende jaarafrekening en het geschatte energieverbruik tot de volgende afrekening", klinkt het bij Febeg. Wanneer de jaarlijkse afrekening valt, verschilt van regio tot regio en wordt bepaald door de netbeheerder. Maar als uw jaarlijkse afrekening in de winter valt, riskeert u bij een wissel van energieleverancier in putje winter hetzelfde lot als de Trends-lezeres."Verander je net voor de winter van leverancier en slaat de volgende afrekening enkel over de wintermaanden, dan zal de klant een hoog voorschotbedrag hebben. Het voorschot wordt dan verrekend op basis van de koude en dure wintermaanden. Na de jaarafrekening zal het voorschotbedrag dan wel opnieuw dalen."Is het daarom raadzaam in de zomer van leverancier te veranderen of vlak na de jaarlijkse eindafrekening?"Dat is een optie om hoge voorschotten in de winter te vermijden, maar je moet niet vergeten dat de markt timen bepalend is voor de prijshoogte van een nieuw contract, zeker bij contracten met vaste prijzen."