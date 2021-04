Nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt is, zijn er financiële gevolgen voor uw aankopen in Britse webshops. Er is in principe geen verschil meer met een bestelling vanuit pakweg Amerika of China.

Door de brexit kunnen bestellingen in Britse webwinkels duur oplopen. Wie een pakje van over het Kanaal laat leveren, moet namelijk rekening houden met btw vanaf een aankoopbedrag van omgerekend 22 euro, met invoerrechten voor een bestelling vanaf 150 euro en met eventuele kosten voor de afhandeling van de douaneformaliteiten. Jurgen Gevers en Ward Lietaert, advocaten en douane-experts bij het advocatenkantoor Tiberghien illustreren de impact aan de hand van drie concrete voorbeelden.1. Het aankoopbedrag is lager dan 22 euroU koopt op het Britse Amazon.co.uk een webcam van omgerekend 20 euro. De verzendingskosten naar België bedragen 3 euro. In dat geval betaalt u in totaliteit 23 euro zonder extra's:• Aankoopwaarde: 20 euro.• Verzendingskosten: 3 euro.• Invoerrechten: 0 euro.• Kosten voor douaneformaliteiten: 0 euro.• Btw: 0 euro.De vrijstelling van btw bij aankopen van minder dan 22 euro loopt af op 30 juni 2021. Vanaf 1 juli betaalt u in principe dus wél btw op een bestelling van buiten de Europese Unie, en daarbovenop wellicht nog een vergoeding voor de douaneformaliteiten aan de koerier of postbode.Koopt u bijvoorbeeld alcohol, koffie of thee in het buitenland? In dat geval moet u eveneens accijnzen betalen, en meestal ook nog eens btw, invoerrechten en kosten voor de douaneformaliteiten. Ook goed om weten: tabak mag u nooit online aankopen.2. Het aankoopbedrag ligt tussen 22 en 150 euroU koopt online kantoormateriaal voor 100 euro. De kosten om het hele pakket van het Verenigd Koninkrijk naar België te versturen bedragen 5 euro. U betaalt dan in totaal 156,09 euro:• Aankoopwaarde: 100 euro.• Verzendingskosten: 5 euro.• Invoerrechten: 0 euro.• Kosten voor douaneformaliteiten: die betaalt u aan de koerier of postbode voor de administratieve afhandeling. Het bedrag verschilt naargelang de aankoopwaarde en de logistieke dienstverlener. Bpost rekent bijvoorbeeld 24 euro aan voor een waarde tussen 22 en 150 euro. • Btw: 21 procent op de totaalsom van waarde van de bestelling (100 euro) + de verzendingskosten (5 euro) + de kosten voor de douaneformaliteiten (24 euro) + de invoerrechten (0 euro) = 27, 09 euro.Voor sommige producten geldt een verlaagd btw-percentage. Koopt u bijvoorbeeld boeken, dan betaalt u slechts 6 procent btw.3. Het aankoopbedrag is minstens 150 euroU koopt in een Britse webshop een paar zomerschoenen van 180 euro. Ook hiervoor bedragen de verzendingskosten 5 euro. U betaalt dan in totaliteit 300,62 euro, ofwel 67 procent meer dan de oorspronkelijke aankoopwaarde:• Aankoopwaarde: 180 euro.• Verzendingskosten: 5 euro.• Invoerrechten op de som van de aankoopwaarde (180 euro) + de verzendingskosten (5 euro). Het percentage is afhankelijk van het product. Meer info hierover vindt u onder andere op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Europese Unie. Voor schoenen kan het tarief oplopen tot liefst 17 procent. Dat komt in ons voorbeeld overeen met 31,45 euro.• Kosten voor de douaneformaliteiten: die bedragen bij bpost in dit geval 32 euro. • Btw: 21 procent op de som van de aankoopwaarde (180 euro) + de verzendingskosten (5 euro) + de kosten voor douaneformaliteiten (32 euro) + de invoerrechten (31,45 euro) = 52,17 euro.Houd er wel rekening mee dat u voor bepaalde zomerschoenen geen of minder invoerrechten betaalt. Afhankelijk van welk type u bestelt en waar het precies gemaakt zijn, kan schoeisel een lager tarief of zelfs een vrijstelling genieten.