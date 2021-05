Handelsfederatie Comeos wil dat de consumptiecheques, die werknemers extra koopkracht geven en handel en horeca ondersteunen, in álle winkels kunnen gebruikt worden. Dat schrijft De Zondag.

'De consumptiecheque werd aan enkele honderdduizenden werknemers toegekend, maar tot vandaag kan die heel moeilijk besteed worden', zegt Dominique Michel, ceo van Comeos in De Zondag. 'Nu is de cheque er enkel voor horeca, sport en cultuur en kleinere handelszaken met minder dan tien werknemers. Daardoor is het voor de consument heel onduidelijk of hij zijn cheque kan gebruiken. In 90 procent van de winkels kunnen de mensen met deze cheque niets aanvangen. Het kan toch niet de bedoeling zijn van de overheid dat mensen zelf moeten uitvissen waar ze de cheque kunnen gebruiken? Dat lijkt bijna op het pesten van de consument.'

In een reactie aan De Zondag laat het kabinet van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) weten dat de consumptiecheque een initiatief is van de vorige federale regering en dat de nieuwe coronapremie een veel ruimer toepassingsgebied zal hebben. 'De coronapremie van 500 euro die de regering heeft aangekondigd in het kader van het loonoverleg, zal in alle winkels kunnen worden besteed. Ook bij de contactberoepen, zoals de kapper of de schoonheidsspecialist, zal je ermee terechtkunnen', klinkt het.

