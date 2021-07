Ben & Jerry's stopt tegen eind volgend jaar met de verkoop van ijs in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Volgens het ijsmerk is de verkoop daar in strijd met de waarden van het bedrijf.

New York Super Fudge Chunk, Cookie Dough of Vanilla Toffee Bar Crunch: de gekke namen van de Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry's zullen tegen het einde van volgend jaar niet meer in door Israël bezette gebieden te vinden zijn. Het bedrijf, onderdeel van Unilever, zet de verkoop daar volledig stop. De politiek van Israël gaat in tegen de waarden van B&J, zo laat het bedrijf weten in een persbericht.

De beslissing is een van de duidelijkste standpunten van een internationaal bedrijf tegen de Israëlische politiek om huizen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever. In de rest van Israël zou het ijs wel nog verkocht worden.

De Israëlische premier Bennett reageerde via Twitter al op de boycot. Hij noemt de beslissing 'moreel verkeerd'. Volgens Bennett 'zijn er veel ijsmerken, maar slechts een Joodse staat'. Nog in de tweet: 'Ben en Jerry's heeft ervoor gekozen om zijn ijs in de markt te zetten als anti-Israël. We zullen die (de boycot, red.) met volle kracht bestrijden.'

PM Bennett: "The boycott against Israel – a democracy surrounded by islands of terrorism – reflects a total loss of way.



The boycott does not work and will not work, and we will fight it with full force." — PM of Israel (@IsraeliPM) July 19, 2021

Verschillende Palestijnse organisaties reageren wel enthousiast op de beslissing van de ijsmaker.

Politieke standpunten

Het is niet de eerste keer dat Ben & Jerry's, dat in 1978 in de Amerikaanse staat Vermont werd opgericht, een politiek standpunt inneemt. In aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in 2018 veranderde Ben & Jerry's tijdelijk de naam van een ijssmaak naar Pecan Resist als protest tegen het beleid van toenmalig president Donald Trump.

Verder doneert het bedrijf ook geld aan onder meer stichtingen die zich inzetten in de strijd tegen de klimaatverandering en anti-racismeorganisaties.

