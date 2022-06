Het gemiddeld waterverbruik van gezinnen die aangesloten zijn bij De Watergroep, daalt verder. Dat blijkt vrijdag uit het jaarverslag van het waterbedrijf, dat voorgesteld is in Dilbeek. In 2020 verbruikte een gemiddeld gezin 70,92 kubieke meter water, in 2021 ging het om 70,21 kubieke meter. Het is een lichte daling, maar het is een trend die zich al een tiental jaar aftekent.

De Watergroep wijst onder meer naar de verplichte installatie van regenwaterputten bij nieuwbouwwoningen als verklaring voor de dalende trend. Daardoor gebruiken gezinnen vaker regenwater om bijvoorbeeld hun toilet door te spoelen of hun vaatwasser te laten draaien in plaats van drinkwater.

De financiële situatie van De Watergroep is op dit moment gezond, blijkt voorts uit het jaarverslag, maar omwille van het dalende verbruik staan de financiën wel onder druk. Daar tegenover staat de nood aan extra investeringen. De Watergroep wil bijvoorbeeld investeren in projecten om winterse wateroverschotten in de bodem op te slaan, zodat ze in de zomer gebruikt kunnen worden. Dergelijke proefprojecten worden dit najaar opgestart in Oudenaarde en Aalst.

Dankzij de piekverbruiken heeft De Watergroep wel een groeiende omzet gekend in 2021. Een belangrijke uitdaging ligt volgens directeur-generaal Hans Goossens in het combineren van de piekverbruiken met het dalende verbruik. 'Enerzijds moeten we zorgen dat we aan het piekverbruik kunnen voldoen, en anderzijds moeten we kunnen omgaan met het dalende gemiddeld verbruik.'

Goossens vertrouwt erop dat er de komende zomer - en dus drogere periode - steeds voldoende drinkwater zal zijn. "We rekenen natuurlijk ook op het bewustzijn van de klanten, maar we zijn voorbereid om de zomer in te gaan."

