Bij de financiële waakhond FSMA blijven klachten binnenstromen over nepadvertenties op sociale media waarin bekende personen worden opgevoerd die zogezegd getuigen over een methode om snel rijk te worden. De regulator waarschuwt daarom opnieuw voor de frauduleuze onlinetradingplatformen achter die advertenties.

Slachtoffers worden na het klikken op zo'n advertentie en het invullen van hun gegevens, meestal snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel. Het kan gaan om aandelen, maar ook alternatieve beleggingen en cryptomunten.

'De platformen gaan erg agressief te werk', zegt de FSMA. 'De oplichters proberen slachtoffers zelfs te overtuigen hun computer vanop afstand te laten 'overnemen' om zo bepaalde overschrijvingen te doen. De oplichters proberen slachtoffers bovendien te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen.' Wie geld geeft aan de oplichters kan het niet meer recupereren of krijgt eenvoudigweg niets meer van ze te horen.

De voorbije maanden waarschuwde de FSMA meerdere keren voor de activiteiten van dergelijke tradingplatformen. De voorbije weken doken er echter verscheidene nieuwe op. De waakhond raadt nu met name af om in te gaan op aanbiedingen van Finantik, General Trade, GiroFX, GoldenCFG, LionsFM, Nava Gates, Parker Prime, Summit Trade en United Markets Capital.

Daarnaast geeft de FSMA beleggers het advies om de achtergrond van tradingplatformen (handelsnaam, land van vestiging, maatschappelijke zetel) te controleren en om na te gaan of de vennootschap over de vereiste vergunning beschikt via de website van de FSMA. De regulator waarschuwt ook voor zogenaamde 'cloned firms', waarbij fraudeurs de identiteit aannemen van andere personen of bedrijven om beleggers aan te trekken.

