De economische inspectie heeft vorig jaar 872 meldingen ontvangen over pogingen om verkopers op tweedehandsplatforms op te lichten. Dat meldt de FOD Economie. Het ging om 434.884,32 euro.

De FOD waarschuwt voor de sluwe werkwijze van de oplichters. Ze reageren op een zoekertje en stellen voor om gebruik te maken van een bekende koerierdienst voor de verzending. Ze vragen daarbij om een betaaldienst van de koerierdienst te gebruiken in plaats van een overschrijving.

Vervolgens sturen ze een valse e-mail die zogezegd van de koerierdienst komt, met de mededeling dat er een betaling is aangekomen en dat een account nodig is om toegang te krijgen tot het geld. Bij het aanmaken van een account wordt de verkoper vervolgens gevraagd zelf een betaling te doen om de identiteit en bankgegevens te bevestigen. De verkoper ontvangt echter nooit de betaling van de koper, en is ook het geld kwijt dat hij zelf betaalde.

De FOD Economie geeft een aantal tips om niet in de val te lopen. Zo is het beter om alleen betalingen via bankoverschrijving of in cash geld te aanvaarden. Controleer ook het e-mailadres van de verzender. 'Een internationaal bekende koerierdienst gebruikt geen Gmail- of Hotmail-adres voor klantencontacten', luidt het. 'Stuur nooit je bankgegevens of een kopie van je identiteitsbewijs naar iemand die je online ontmoet.'

Wie toch in de val liep en bankgegevens overmaakte, kan Card Stop bellen op het nieuwe nummer 078170170. Werd een betaling uitgevoerd, breng dan de bank op de hoogte. Betalingen via kredietkaart kunnen betwist worden via mijnkaart.be. Ook een aangifte bij het Meldpunt van de Economische Inspectie en een klacht bij de politie zijn aangewezen.

