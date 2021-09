Europese energieprijzen door het dak: 10 procent duurder in enkele uren tijd

De prijzen voor elektriciteit en aardgas in Europa gaan dinsdag volledig door het dak. In enkele uren tijd is er 10 procent bijgekomen. De minste marktbeweging zorgt voor paniek, klinkt het bij traders.

5 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De prijzen voor elektriciteit en vooral aardgas staan op ongekende hoogte. Maandag steeg de Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas, met 10 procent. Sommige weermodellen wijzen op een koudere winter dan verwacht, waardoor de krapte op de markt nog zou kunnen stijgen. Maar ook dinsdag blijft de hausse op de gasmarkt duren, met een extra stijging van 10 procent tot 84 euro/MWh voor levering in oktober. Traders wijzen op problemen met een Russische pijpleiding die gas vervoert richting Europa. 'Het minste incident zorgt voor paniek', aldus Matthias Detremmerie, trader voor energieleverancier Elindus. Ook de prijs voor elektriciteit voor levering in oktober steeg dinsdag met 10 procent, tot 173 euro/MWh in België. Ondanks dat het opnieuw redelijk wat waait en windmolens dus extra elektriciteit leveren, blijven ook de prijzen voor levering de volgende dag erg hoog. De energieprijzen staan onder druk door een algemene krapte nu de economie weer aantrekt na de coronacrisis en de winter er aan komt, in combinatie met lage voorraden en dure emissierechten. Ook consumenten - vooral dan met variabele contracten - betalen de recordprijzen cash op hun factuur. Lees ook: Hoe hou je de energiefactuur onder controle? De prijzen voor elektriciteit en vooral aardgas staan op ongekende hoogte. Maandag steeg de Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas, met 10 procent. Sommige weermodellen wijzen op een koudere winter dan verwacht, waardoor de krapte op de markt nog zou kunnen stijgen. Maar ook dinsdag blijft de hausse op de gasmarkt duren, met een extra stijging van 10 procent tot 84 euro/MWh voor levering in oktober. Traders wijzen op problemen met een Russische pijpleiding die gas vervoert richting Europa. 'Het minste incident zorgt voor paniek', aldus Matthias Detremmerie, trader voor energieleverancier Elindus. Ook de prijs voor elektriciteit voor levering in oktober steeg dinsdag met 10 procent, tot 173 euro/MWh in België. Ondanks dat het opnieuw redelijk wat waait en windmolens dus extra elektriciteit leveren, blijven ook de prijzen voor levering de volgende dag erg hoog. De energieprijzen staan onder druk door een algemene krapte nu de economie weer aantrekt na de coronacrisis en de winter er aan komt, in combinatie met lage voorraden en dure emissierechten. Ook consumenten - vooral dan met variabele contracten - betalen de recordprijzen cash op hun factuur.