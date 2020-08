De consumptieprijzen van energieproducten in ons land zijn in het tweede kwartaal, toen de coronapandemie volop woedde, met 16,3 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de jongste statistieken van het Prijzenobservatorium. In de buurlanden bleef de daling beperkt tot -8,1 procent.

De forse prijsdaling in ons land verklaart grotendeels waarom ook de totale inflatie afnam, tot 0 procent voor dezelfde periode, aldus het Prijzenobservatorium. De Belgische inflatie bleef hiermee ook opnieuw onder het gemiddelde van de voornaamste buurlanden.

Elektriciteit werd in het tweede kwartaal 7,7 procent goedkoper in België, terwijl het in de buurlanden gemiddeld 2,7 procent duurder werd. Toch ligt de gemiddelde elektriciteitsfactuur in ons land met 912,6 euro nog altijd hoger dan elders. Enkel de Duitsers (gemiddeld 1.134,9 euro) betalen nog meer.

Levensmiddelen werden in het tweede kwartaal dan weer duurder (+ 3,2 procent) in België, tegenover dezelfde periode vorig jaar. De prijsstijging was echter minder groot dan in de buurlanden (gemiddeld + 4,1 procent).

Vooral de niet-bewerkte levensmiddelen - en dan met name varkensvlees en fruit - stegen in België fors in prijs (+ 6,1 procent), de grootste toename sinds 2013. Als verklaring wordt verwezen naar de weersomstandigheden, exportstromen en logistieke problemen door de coronacrisis. Ook bewerkte levensmiddelen werden duurder (+ 2,4 procent), met name alcohol en suiker.

Ondanks de lagere prijzen, vreest Febeg, de federatie van energieleveranciers, voor een stijging van het aantal wanbetalingen.

