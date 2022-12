Onlangs opende de Amerikaanse e-commercegigant Amazon zijn Belgische afdeling. Is die interessant voor de aankopen van uw eindejaarsgeschenken? Zijn er prijsverschillen met andere Amazon-winkels? Wij deden de test.

Het Amerikaanse Amazon werd in 1994 opgericht door ondernemer Jeff Bezos. Oorspronkelijk werden er enkel boeken online verkocht. Doorheen de jaren werd het aanbod van de webwinkel systematisch aangevuld en uitgebreid, mee dankzij het toelaten van externe verkopers op het e-commerceplatform. Vandaag vindt u er zowat alles terug. De pijl in het Amazon-logo verwijst dan ook naar het feit dat u er kunt shoppen van a tot z.

Rond de eeuwwisseling startte Amazon met lokale afdelingen van zijn webwinkel, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Sinds een aantal jaar richt de Duitse Amazon-winkel zich ook specifiek op Vlamingen: u kunt daar de taal wijzigen naar het Nederlands (het gaat weliswaar om een automatische vertaling). In 2014 werd een afzonderlijke Nederlandse afdeling gelanceerd, maar daar kon u initieel enkel terecht voor boeken. Sinds 2020 is Amazon Nederland een volwaardige webwinkel.

Sinds november is er dus ook de Belgische Amazon, beschikbaar in onze drie landstalen. Omdat het webadres amazon.be al ingepikt was door een verzekeringsmaatschappij, werd noodgedwongen gekozen voor amazon.com.be. De Belgische winkel richt zich volgens countrymanager Eva Faict specifiek tot onze lokale markt. Op de homepage vindt u bijvoorbeeld een categorie 'Belgische merken' terug. Lokale bedrijven en verkopers kunnen zich hier ook zelf aanmelden (zie kader Zelf verkopen via Amazon België?).

Net zoals in de andere Amazon-winkels garandeert een optioneel Prime-abonnement snelle en kosteloze leveringen, naast toegang tot het al bij al behoorlijke Prime Video-streamingplatform. Dat kost net als in Nederland 2,99 euro per maand (na 30 dagen gratis uittesten), maar u kunt ook kiezen voor een jaarabonnement van 25 euro. Als u een Belgisch Prime-account opent, dan wordt uw eventuele Nederlandse Prime-lidmaatschap automatisch beëindigd en worden de kosten daarvan teruggestort.

Aanbod vergelijken

Wij deden een steekproef voor een tiental producten in de Belgische, Nederlandse en Duitse Amazon-winkels. Daaruit bleek dat - afhankelijk van het gewenste item - het aanbod soms bij de ene uitgebreider is, en soms bij de andere. Ook de voordeligste prijs vonden we de ene keer in Duitsland, dan weer in Nederland en in nog andere gevallen in België. Vergelijken is dus de boodschap, en al zeker omdat de leveringsvoorwaarden verschillen van land tot land.

Onlineprijsvergelijkers zoals Vergelijk.be en Kieskeurig.be laten de Amazon-winkels helaas links liggen. Bstore.be doet dat niet: de webmodule laat u zoeken naar eenzelfde product in zeven verschillende Amazon-winkels (waaronder de Nederlandse en de Duitse). Volgens de initiatiefnemers wordt daar binnenkort ook de Belgische variant aan toegevoegd. In de vergelijking wordt ook het aanbod van Coolblue, Bol.com en Krëfel mee opgenomen.

U kunt ook overwegen de extensie The Camelizer of Keepa in uw browser te installeren. Wanneer u zich op een productpagina van een Amazon-winkel bevindt, dan kunt u daarmee makkelijk de prijsgeschiedenis bekijken en eventueel een maximumprijs instellen. Zodra die limiet bereikt wordt, krijgt u automatisch een melding via e-mail. Die opvolgfunctie is nuttig voor items die u vandaag nog wat te duur vindt, maar die in de toekomst misschien wel in prijs zakken. Helaas zijn die tools niet bruikbaar voor Amazon België en Nederland.

Price Snoop is beter

Dat is anders bij Price Snoop. Zodra u die extensie heeft toegevoegd aan uw Google Chrome (voor andere browsers is die niet beschikbaar) en naar een productpagina van bijvoorbeeld Amazon België surft, verzamelt die ook de prijzen voor datzelfde item in de andere regionale Amazon-winkels (op voorwaarde dat het product daar ook beschikbaar is). Om al die prijzen te zien, klikt u op het oranje vraagteken. U kunt meteen doorklikken naar de desbetreffende shop om daar uw aankoop te doen.

Wij deden enkele tests, onder meer voor de stofzuigerrobot iRobot i7556. Die kost in de Belgische Amazon-winkel 689 euro. Via Price Snoop kwamen we te weten dat hetzelfde product op Amazon Frankrijk tegen slechts 394,21 euro geprijsd is.

Let wel, deze browserplug-in interpreteert de komma's en punten in de internationale prijzen soms verkeerd. Daarom toont hij bijvoorbeeld 94.900 euro in plaats van 949,00 euro. Een tikkeltje gezond verstand is dus wel op zijn plaats bij de interpretatie van de gegevens. U kunt dat probleem ook oplossen door in elke afzonderlijke winkel de taal naar het Engels aan te passen.

Ook voor andere producten stelden wij soms aanzienlijke prijsverschillen tussen de landen vast. Door buiten uw lokale Amazon-winkel te shoppen, kunt u dus mogelijk flink besparen. "Een bijkomend voordeel voor wie als bedrijf (dus met een btw-nummer, nvdr) in een andere EU-lidstaat winkelt, is het feit dat zulke intracommunautaire leveringen vrijgesteld zijn van btw", weet Filip Aelbrecht van fiscaal kantoor Van Herreweghe & Partners. "Je hoeft die btw dus niet voor te schieten. Vergeet echter niet om een geldige btw-factuur aan te vragen."

Houd er ook rekening mee dat in het buitenland aangekochte spullen soms kunnen afwijken van het Belgische aanbod. Handleidingen zijn mogelijk niet beschikbaar in het Nederlands, en ook bijvoorbeeld stekkers verschillen.

En fysiek shoppen dan?

Webshops en onlineprijsvergelijkers zijn handig voor wie de deur niet uit wil. Maar eindejaarsgeschenken kopen betekent voor velen ook nog altijd traditioneel de winkelstraten afschuimen. Wie daar niet meteen de gezelligheid van inziet, doet dat misschien toch om de lokale handelaars te steunen.

Maar ook vanuit financieel oogpunt kan fysiek winkelen een meerwaarde bieden, omdat de offlineprijzen soms afwijken van die in de webwinkels. Bovendien spaart u zo de eventuele kosten voor thuislevering uit. Door de hoge loon-, energie- en transportkosten zitten die in de lift. De speelgoedketen DreamLand maakte onlangs bekend het tarief voor leveringen aan huis begin volgend jaar te zullen verhogen. Het aanbod in de webshop wordt ook kleiner dan dat in de bakstenen winkels.

Zelf verkopen via Amazon België? De lancering van de Belgische Amazon-winkel opent extra mogelijkheden voor bedrijven, handelaars en distributeurs die zich tot de lokale markt (willen) richten. Wilt u zich als verkoper aanmelden, surf dan naar deze webpagina. Met deze kosten moet u rekening houden: · Het abonnement: dat bedraagt 39 euro (exclusief btw) per maand. · De commissies per categorie: die liggen meestal tussen 8 en 15 procent van de verkoopprijs inclusief verzendingskosten, met vaak een minimum van 0,30 euro. · De fulfilmentkosten: die verschillen naargelang u zelf de verzending verzorgt of die laat afhandelen door Amazon. Die laatste optie is sowieso vereist wanneer u uw producten binnen het Prime-gamma wenst aan te bieden. · De overige kosten: die worden aangerekend voor onder andere grote aantallen en terugbetalingen. Via de Revenue Calculator kunt u de kosten en inkomsten bij een verkoop op Amazon simuleren. Lees vooraleer u van start gaat ook zeker de uitgebreide tips in de rubriek 'Verkopen' op deze webpagina.

