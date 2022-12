Het internet maakt het u makkelijk om nog snel die laatste kerstcadeaus aan te schaffen. In de meeste webwinkels kunt u uw aankopen doorgaans betalen met Bancontact, met uw kredietkaart en via PayPal. Welke betaaloptie moet u dan kiezen?

Volgens de meest recente cijfers van BeCommerce is Bancontact bij Belgen het meest populaire betaalmiddel voor aankopen in webshops. Die debetkaart vertegenwoordigt 51 procent van alle transacties. De kredietkaart - vertegenwoordigd door Visa, Mastercard en American Express - wordt bovengehaald voor 17 procent van alle online-aankopen, en dan vooral voor de grotere bedragen. PayPal bekleedt de derde plaats met 12 procent, en 3 procent wordt betaald via een klassieke overschrijving.

Kiest u ervoor met uw debetkaart te betalen in een webwinkel, dan kan dat vaak makkelijk door een QR-code te scannen met uw smartphone. 'Hoewel de Belgische debetkaarten (Bancontact, Maestro, Visa Debit en Mastercard Debit) 'co-branded' zijn, gaat het steeds om een Bancontact-betaling', weet Saar Carre, head of payments and daily banking van de bankenkoepel Febelfin. 'De QR-code scannen kan dus met de Payconiq by Bancontact-app op je telefoon, maar vaak ook met de vertrouwde applicatie van je bank.'

Voorziet de bewuste webwinkel niet in een QR-code, dan moet u uw kaartlezer - de digipass - bovenhalen. Ongeacht op welke manier u met een debetkaart betaalt, het aankoopbedrag wordt meteen van uw rekening gehaald.

Een kredietkaart wordt in het algemeen wereldwijd - dus ook in buitenlandse webwinkels - aanvaard. Indien u die kaart voor een online-aankoop gebruikt, wordt het bedrag pas bij de volgende (meestal maandelijkse) afrekening van uw gekoppelde zichtrekening gehaald. Dat geeft u wat meer financiële speelruimte bij grote aankopen, maar uiteindelijk moet het bedrag toch worden betaald. Heeft u zich een beetje laten gaan en gaat uw rekening daardoor in het rood na de maandafrekening, dan betaalt u mogelijk hoge intresten totdat het negatieve saldo aangezuiverd wordt.

Net zoals het gebruik van een kredietkaart is ook PayPal een vaak voorkomende betaaloptie in webwinkels over de hele wereld. Aan die applicatie kunt u desgewenst uw zichtrekening én uw kredietkaart koppelen. Op het moment van de aankoop kiest u dan het betaalmiddel dat u het beste uitkomt. Zelfstandigen en bedrijven kunnen zelfs hun privé- en zakelijke bankrekening aan PayPal linken, zodat ze dat betaalmiddel ook makkelijk kunnen gebruiken voor professionele aankopen.

Sommige webshops bieden ook de mogelijkheid om een online-aankoop via een overschrijving te betalen. Mogelijk gebeurt de verzending van uw bestelling dan wel pas wanneer de handelaar een bevestiging van de transactie ontvangen heeft. Dat kan enkele dagen duren. Bij een lastminute-aankoop van een kerstgeschenk is een overschrijving dus niet de beste optie.

Terugbetaling van retourkosten

Bij een aankoop in een Europese webwinkel kunt u als particulier in heel wat gevallen terugvallen op het zogeheten herroepingsrecht. Bevalt het bestelde product u niet, dan mag u dat zonder enige argumentatie terugsturen. U krijgt het aankoopbedrag integraal terug. U draait in principe wel zelf op voor de terugzendkosten van uw bestelling. Toch nemen heel wat webwinkels die kosten op zich. Op die manier proberen ze onvoldane of ontevreden klanten alsnog aan zich te binden.

Wanneer u als particulier een bestelling plaatst bij een handelaar in de Europese Unie, dan heeft u ook automatisch recht op een wettelijke garantie. Is er dus iets fout met het geleverde product, dan mag u eisen dat het gratis hersteld of vervangen wordt. Goed om weten: in tegenstelling tot bij de uitoefening van het herroepingsrecht zijn de kosten voor de daarmee gepaard gaande retourverzendingen altijd voor de rekening van de verkoper.

Het verschil tussen het herroepings- en het garantierecht is echter niet altijd even duidelijk. De details vindt u hier.

Maakt u gebruik van uw herroepingsrecht en dient u zelf op te draaien voor de retourkosten, dan kon u tot voor kort aanspraak maken op een eventuele terugbetaling, wanneer u de initiële aankoop betaald had via PayPal. De gratis Retourkosten Vergoeding van die betaaldienst kon u aanvragen met een eenvoudige muisklik in de bevestigingsmail van uw transactie. PayPal betaalde tot 30 euro per retourzending terug, en u kon zelfs twaalf keer per jaar gebruikmaken van de service.

Dat is nu helaas niet meer zo: de Retourkosten Vergoeding werd op 27 november 2022 stopgezet. Daardoor verliest PayPal een belangrijke troef ten opzichte van de andere betaalopties.

Problemen met uw aankoop?

PayPal biedt wel nog altijd een Aankoopbescherming. Die is handig wanneer u bijvoorbeeld uw bestelling niet heeft ontvangen of de verkoper plotseling van de aardbol verdwenen blijkt. De gratis service helpt u dan om uw geld - het aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten - terug te vorderen. U dient daartoe een geschil te openen in het Actiecentrum en de procedure te starten.

'Maar ook je kredietkaart biedt je mogelijk een gelijkaardige bescherming in de vorm van verzekering voor online-aankopen', zegt Saar Carre van Febelfin. 'Dat is weliswaar vaak enkel het geval bij de duurdere (gouden) kaarten.'

'Gebruikte je een Visa- of MasterCard-kredietkaart, dan kan je op de website Mijnkaart.be - een initiatief van Worldline, de Europese processor die de betalingstransacties in goede banen leidt - een betwistingsprocedure opstarten', weet Christine Hoogmartens, productmanager cards bij BNP Paribas Fortis op. Betaalde u met American Express, dan kunt u deze pdf gebruiken om aangifte te doen.

'Vergeet niet dat je ook een (online)aankoop die je betaalde met een debetkaart nog altijd kan betwisten', merkt Christine Hoogmartens op. 'Dat kan dan weliswaar niet via de website Mijnkaart.be: je dient hiervoor je bank te contacteren.'

