Van 20 maart tot en met 19 juni 2020 werd de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen opgeschort. In plaats van een terugbetaling konden de reisoperatoren hun klanten een tegoedbon geven, die minstens een jaar geldig bleef.

Er zijn dure beloftes gemaakt over de coronavouchers. De reiziger zou na een jaar de terugbetaling kunnen vragen en de reisorganisator zou dan binnen de zes maanden het geld moeten terugstorten. Er zijn vorig jaar voor 350 miljoen euro coronavouchers uitgegeven. Daarmee zijn voor 150 miljoen euro nieuwe vakanties geboekt, blijkt uit de recentste enquête van de federale overheidsdienst Economie. Koen van den Bosch, de gedelegeerd bestuurder van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR), geeft het antwoord op enkele prangende vragen.

Zijn er al veel terugbetalingen gevraagd? KOEN VAN DEN BOSCH. "Het ministerieel besluit bepaalde dat de tegoedbon minimaal één jaar geldig moest zijn. Als er geen vervaldag op staat, blijven ze geldig. De meeste reizigers kiezen voor een nieuwe vakantie, maar door de onzekerheid rond reizen klinkt de vraag om terugbetaling almaar luider." Reizen naar het buitenland is nog altijd afgeraden. Stel dat mensen een reis in eigen land willen boeken. Kunnen ze dan hun voucher gedeeltelijk gebruiken of moeten ze het volledige bedrag spenderen aan een nieuwe reis? VAN DEN BOSCH. "Er is geen reisverbod meer, ook niet voor landen buiten Europa. Enkel voor landen als India, Brazilië en Zuid-Afrika geldt een inreisverbod. Reizen kan en mag zonder quarantaine naar groene en oranje zones, als die landen Belgen toelaten. Voor rode landen geldt een quarantaineplicht. Europa ijvert ervoor om met het EU Green Certificate de verplichte quarantaine tegen 1 juli af te schaffen voor reizen binnen Europa. Reizen binnen Europa en op basis van de EU White List zou zo vlot mogelijk moeten gaan deze zomer."Mensen kunnen de tegoedbonnen gebruiken voor om het even welk product in het gamma, dus ook voor reizen in België, als de reisorganisator die aanbiedt." Bij wie moeten mensen aankloppen voor de terugbetaling van hun vouchers? VAN DEN BOSCH. "Bij hun reisagent of -organisator. Die gegevens staan vermeld op de tegoedbon. De reisorganisator zal de aanvraag registreren en zes maanden na de aanvraag de terugbetaling doen." Stel dat een reisorganisatie weigert in te gaan op een vraag om terugbetaling. VAN DEN BOSCH. "De verzekeraars komen enkel tussen als het reisbureau failliet is. Als een reiziger een tegoedbon heeft die voldoet aan de voorwaarden van het ministerieel besluit, mag de organisator de terugbetaling niet weigeren. "Zoals staatssecretaris Eva De Bleeker in januari aankondigde, zal de overheid een tegoedbonnenfonds oprichten dat leningen kan verstrekken aan reisorganisatoren. Er zijn al veel gesprekken met de sector, de verzekeraars en de betrokken kabinetten geweest. We blijven aandringen op een snelle omzetting in de praktijk."