Zowat de helft van de Belgen vermindert de uitgaven voor voeding, kleding en vrijetijdsbesteding. De helft zet ook de verwarming een graadje lager. Dat concludeert ING-econoom Charlotte de Montpellier uit een enquête.

In maart tekende het Prijzenobservatorium van de FOD Economie de hoogste prijsstijgingen sinds maart 1983 op. De Belgische consumenten beginnen zich daardoor anders te gedragen, leert de enquête die Ipsos tussen 15 en 23 maart uitvoerde bij een steekproef van 1005 Belgen.

Voelen de Belgen de inflatie in hun portemonnee?

"58 procent van de Belgen meent dat de prijzen van de goederen en de diensten die ze regelmatig aankopen met 1 tot 10 procent zijn gestegen. 42 procent denkt dat ze met meer dan 10 procent stegen. De inschatting van de Belgen met betrekking tot de inflatie verschilt niet fundamenteel van de officiële inflatiestatistieken."

Halen de Belgen, ondanks de indexering van de lonen, de buikriem aan?

"Ruim 40 procent van de respondenten probeert te besparen op courante uitgaven, zoals voeding en kleding. 38 procent geeft minder uit op café of op restaurant, 34 procent bespaart op vrijetijdsbesteding, zoals bioscoop- en pretparkbezoeken, en 31 procent bespaart op reizen. Dat kan leiden tot een sterke vertraging van de Belgische conjunctuur, waardoor het herstel na de pandemie tijdelijk kan stilvallen. Dat lijkt onze verwachting van ten minste een kwartaal met krimp dit jaar te bevestigen."

Hoe gaan de Belgen om met de hogere energieprijzen?

"Nagenoeg drie vierde van de Belgen zegt de hogere energiekosten te voelen. 51 procent heeft de verwarming een graadje lager gezet. De Belgen hebben veel meer dan hun Europese buren de temperatuur op de thermostaat verlaagd."

