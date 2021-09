Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) wil dat er meer transparantie komt over de kostprijs om een wagen elektrisch op te laden. Er zijn op dit moment erg veel verschillende prijscombinaties mogelijk, en dus is de prijs op voorhand moeilijk te berekenen.

Volgens de regelgeving van het consumentenrecht moeten consumenten op voorhand duidelijk weten hoeveel ze moeten betalen om een wagen op te laden. Op dit moment is dat volgens de staatssecretaris echter nog niet transparant genoeg. De prijs van een laadbeurt hangt namelijk niet alleen af van de prijs per kWh, maar ook van de administratie- en startkost en eventuele parkeerretributies. Ook het feit of iemand zijn wagen ad hoc oplaadt of via een abonnement, speelt mee. Het gebeurt geregeld dat een consument daardoor pas een maand na de laadbeurt een idee heeft van de exacte kostprijs, nadat er een totaalfactuur is opgemaakt.

'Het is cruciaal dat consumenten de kostprijs kennen wanneer ze hun voertuig willen opladen en ook meteen aan die prijs kunnen voldoen', zegt staatssecretaris De Bleeker. 'Die prijstransparantie versterkt niet alleen de positie van de consument, maar creëert ook een gelijk speelveld voor de aanbieders.'

De Bleeker bekijkt op dit moment hoe de prijs van een laadbeurt duidelijk geafficheerd kan worden op de laadpaal. Ze wil voorts ook dat het overal mogelijk wordt om meteen ter plaatse te betalen.

