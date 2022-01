In het licht van de extreem hoge stroom- en gasprijzen op de markt onderzoekt de federale energieregulator Creg of er in de sector uitzonderlijke winsten zijn gemaakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Creg.

De energiewaakhond analyseert momenteel of er sprake is van 'windfall-profits' in de sector: uitzonderlijk hoge winstmarges. Het gaat om een update van een onderzoek dat al in oktober werd gevoerd. De resultaten worden de komende weken verwacht.

De analyse gaat over de hele sector: gaande van de producenten - zoals de uitbater van de kerncentrales Engie Electrabel maar ook de uitbaters van de windparken en gascentrales - tot de leveranciers. 'Alle actoren in de markt worden bekeken.'

Bedoeling is te kijken of er 'gezien de druk op de consumenten door de historische hoge prijzen uitzonderlijke winsten worden gemaakt', klinkt het bij de Creg.

Of een deel van de eventuele uitzonderlijke winsten kan en moet terugvloeien naar de getroffen consumenten, is een beslissing van de politiek, klinkt het nog bij de regulator.

Het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) benadrukt dat de studie er op haar vraag komt. 'Het is de bedoeling dat in kaart wordt gebracht waar de winst zit, over alle sectoren heen', zegt haar woordvoerder. 'Niemand mag zich verrijken aan de crisis. De leveranciers niet, maar ook de overheid niet.'

Van het kernkabinet kreeg Vander Straeten vorige week de opdracht om de verschillende pistes om de energiefactuur te drukken in kaart te brengen en technisch te analyseren, in overleg met haar collega van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De verschillende regeringspartijen schoven uiteenlopende ideeën naar voren om de prijs voor gas en elektriciteit te drukken. Zo pleit Groen voor een energiepremie van 200 euro, terwijl Van Peteghem een btw-verlaging op tafel legde.

