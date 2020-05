Bankbiljetten en muntstukken kunnen virussen overdragen. Daarom doet u er goed aan in handelszaken zo veel mogelijk elektronisch te betalen. Contactloze transacties gaan nog een stap verder, omdat u zo elke fysieke aanraking vermijdt.

Elektronisch betalen in een winkel gebeurt meestal door uw bankkaart in de betaalterminal te stoppen en vervolgens op dat apparaat uw code in te tikken. Omdat het coronavirus zich makkelijk via het klavier kan verspreiden, raden experts aan om het - net zoals uw handen - voor en na elke verrichting te desinfecteren. Nog beter is zulke fysieke aanrakingen helemaal te vermijden. De bankensector heeft de afgelopen jaren gelukkig sterk ingezet op contactloze oplossingen. Die zijn vandaag meer welkom dan ooit.

...

Elektronisch betalen in een winkel gebeurt meestal door uw bankkaart in de betaalterminal te stoppen en vervolgens op dat apparaat uw code in te tikken. Omdat het coronavirus zich makkelijk via het klavier kan verspreiden, raden experts aan om het - net zoals uw handen - voor en na elke verrichting te desinfecteren. Nog beter is zulke fysieke aanrakingen helemaal te vermijden. De bankensector heeft de afgelopen jaren gelukkig sterk ingezet op contactloze oplossingen. Die zijn vandaag meer welkom dan ooit.Dankzij de talrijke inspanningen zijn heel wat bankkaarten al voorzien van een NFC-chip (near field communication). U herkent die aan het logo met de vier gebogen radiogolfjes. Volgens de meest recente cijfers van de bankenfederatie Febelfin is al 73 procent van alle debetkaarten (Bancontact/Maestro) die in ons land in omloop zijn uitgerust met die contactloze communicatietechnologie. Elke nieuw uitgereikte kaart heeft in principe een ingebouwde NFC-chip.Toch zijn er grote verschillen naargelang de bank. Met 97 procent van de door KBC uitgereikte debetkaarten kan al contactloos worden betaald, bij BNP Paribas Fortis is dat 90 procent. Anderzijds heeft Argenta de NFC-technologie nog maar in één op de vier betaalkaarten geïntegreerd. Ook bij Crelan en bpost bank is nog werk aan de winkel. Als klant kunt u evenwel een aangepast exemplaar aanvragen. De bank bepaalt zelf of ze daar kosten voor aanrekent, maar met wat geluk kan het gratis.Ook kredietkaarten volgen de trend. "Met de overgrote meerderheid van onze kaarten is het al mogelijk contactloos te betalen", zegt Jean-Marie de Crayencour, countrymanager van Visa Belux. "Als dat nog niet het geval is, dan kan je aan je bank een nieuwe aanvragen." Concurrent Mastercard is nog concreter. "Momenteel bevat al één op de twee van onze krediet- of prepaidkaarten een NFC-chip", zegt communicatiemanager Amandine Servotte. "Een andere aanvragen is altijd mogelijk."Bij een contactloze betaling hoeft u uw kaart niet in de gleuf van de betaalterminal te stoppen. Het is voldoende om die daar even naast te houden, op maximaal 10 centimeter. Tot voor kort hoefde u voor een aankoopbedrag tot en met 25 euro geen pincode in te tikken: de transactie gebeurde automatisch, zonder fysieke aanraking. Er gold ook een limiet van 50 euro voor meerdere opeenvolgende contactloze betalingen. Wie minstens één van die grenzen overschreed, moest alsnog zijn code intoetsen.Na de uitbraak van het coronacrisis besliste Febelfin de limieten op te trekken. De federatie verhoogde het maximumbedrag per verrichting van 25 naar 50 euro, en de cumulatieve grens van 50 naar 100 euro. "Doe je bijvoorbeeld opeenvolgende betalingen zonder pincode van 10, 45, 25 en nog eens 25 euro, dan moet je bij de laatste verrichting je betaalkaart in de terminal steken en je code intikken", klinkt het. "Maar vanaf dan is het opnieuw mogelijk contactloos te betalen zonder pincode." Er geldt geen daggrens."Bij het optrekken van zo'n limiet wordt een afweging gemaakt tussen gebruiksgemak en veiligheid", weet Leo Van Hove, professor aan de VUB en expert in betaalsystemen. "De recente verhoging in België ligt in lijn met die in de andere Europese landen: ook in bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland werd het maximumbedrag vastgelegd op 50 euro. Weliswaar reageerde België vrij traag op de coronaproblematiek. Anderzijds, in Italië werd de limiet van 25 euro nog altijd niet opgetrokken."Ook uw smartphone biedt mogelijkheden om veiliger te betalen in handelszaken. Wie de Payconiq by Bancontact-app op zijn Android-toestel geïnstalleerd heeft, kan zijn telefoon eveneens naast de terminal houden om te betalen. De app wordt ondersteund door zowat alle banken in ons land. De koppeling met uw bankkaart of -rekening is kinderspel. Voor bedragen tot en met 25 euro is geen bevestiging nodig. Voor hogere transacties dient u wel uw persoonlijke pincode in te geven, maar dat doet u op uw eigen toestel.Deze Tap & Pay-functie is nog niet mogelijk op iPhones. Gelukkig heeft Payconiq by Bancontact ook een oplossing uitgewerkt die op élke smartphone werkt, via het scannen van een QR-code. Zo'n code treft u in winkels steeds vaker aan op een sticker in de buurt van de kassa, of op de betaalterminal. Het bedrag verschijnt na het scannen automatisch op het scherm van uw smartphone. De betaling bevestigt u met uw code.Sommige banken werkten ook een eigen systeem uit. Met de Belfius Mobile- en KBC Mobile-app kunt u eveneens contactloos betalen door uw Android-telefoon dicht bij de betaalterminal te houden. Ook QR-codes scannen aan de kassa is daarmee mogelijk. Andere spelers maken daarvoor in hun bankapp gebruik van de bestaande Bancontact-functie. De mogelijkheden zijn dus doorgaans dezelfde als die van Payconiq by Bancontact, maar zo bundelen de banken al hun financiële diensten in één overzichtelijk app.Let op: vergeet niet om ook het scherm van uw telefoon regelmatig te desinfecteren. Want ook daarop kan het coronavirus volgens sommige studies misschien wel meerdere uren overleven (al spreken andere onderzoeken dat weer tegen). Afhankelijk van het type toestel kunt u een betaling ook bevestigen met een vingerafdruk of via gezichtsherkenning, in plaats van met een code die u dient in te tikken. Zo beperkt u de fysieke aanraking tot een absoluut minimum.Met de komst van Apple Pay kregen ook iPhone-gebruikers een contactloze NFC-oplossing. Die is enkel toegankelijk voor klanten van BNP Paribas Fortis (inclusief de dochterbanken Fintro en Hello bank!) en enkele nichespelers zoals N26, Bunq, Buy Way, Revolut en Monese. Uw debet- en kredietkaarten koppelt u makkelijk in de app. Betalen doet u ook weer door uw telefoon bij de betaalterminal te houden. De transactie bevestigen gebeurt via uw pincode, een vingerafdruk of gezichtsherkenning.U kunt Apple Pay in principe gebruiken aan elke betaalterminal die contactloos betalen toelaat. "De limieten zijn dezelfde als de daaraan gekoppelde bankkaarten", zegt Hilde Junius van BNP Paribas Fortis. "Met een hieraan gelinkte debetkaart kunnen onze klanten tot maximaal 2500 euro per week in winkels betalen, voor zover hun saldo dat toelaat. Ze kunnen die limiet desgewenst zelfs nog laten verhogen. Dat is ook het geval voor de aan Apple Pay gekoppelde kredietkaarten."Android-smartphones vinden op hun toestel het gelijkaardige Google Pay terug. De app is toegankelijk voor klanten van dezelfde banken als diegene die Apple Pay ondersteunen, plus KBC. Ook daarmee betaalt u door uw telefoon naast de terminal te houden en de transactie vervolgens te bevestigen. De app hanteert net zoals Apple Pay dezelfde limieten als die van de daaraan gekoppelde bankkaarten."Zoals bij elke technologische innovatie is het normaal dat verschillende spelers zich op de markt van contactloze betalingen begeven", besluit professor Leo Van Hove. "Toch valt de wildgroei in ons land goed mee. De samenvoeging van Bancontact en Payconiq tot één app vorig jaar was zelfs een eerste stap richting universaliteit. Maar uiteindelijk bepaalt de consument welke oplossing zal overleven. Naar mijn gevoel maakt de NFC-technologie op termijn meer kans dan de systemen die werken met QR-codes."