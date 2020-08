Het consumentenvertrouwen is in augustus opnieuw gezakt naar het dieptepunt dat in april was bereikt als gevolg van de coronacrisis. Uit de indicator van de consumentenenquête van de Nationale Bank blijkt dat het vertrouwen van de consument opnieuw sterk is gedaald.

In april stortte het consumentenvertrouwen als gevolg van de coronacrisis volledig in. De indicator zakte naar -26, tegen -9 in maart. Het was de grootste daling ooit van het vertrouwen van de gezinnen en de indicator kwam dicht bij het historische dieptepunt uit 1985 (-28).

In mei en juni werd een herstel ingezet, waarbij de indicator verbeterde tot -19 in juni. Maar in juli stokte het herstel: het consumentenvertrouwen zakte naar -20. In augustus is die indicator nu opnieuw tot -26 gezakt, een evenaring van het dieptepunt in april.

'Eind juli besloot de federale regering in een reactie op de toename van het aantal COVID-19-besmettingen om de 'sociale bubbel' te verkleinen en de lokale overheden toe te staan de mondmaskerplicht te verstrengen', aldus de Nationale Bank. 'Daarnaast kwam de aanslepende politieke crisis in augustus weer in het nieuws. Waarschijnlijk hebben al die elementen een negatieve invloed op de moraal van de gezinnen.'

De gezinnen hebben volgens de Nationale Bank hun verwachtingen over de algemene economische situatie in België neerwaarts bijgesteld, 'terwijl ze pessimistischer geworden zijn dan ooit tevoren over de ontwikkeling van de werkloosheid in de loop van de komende twaalf maanden'.

De huishoudens verwachten ook een lichte verslechtering van hun financiële situatie. Hun spaarintenties, die de afgelopen maanden fors waren toegenomen, stabiliseerden in augustus. 'Hoewel die kunnen wijzen op vrees voor de toekomst, kan de verklaring ook zijn dat gezinnen minder geneigd zijn om te consumeren als gevolg van de gezondheidsmaatregelen.'

In april stortte het consumentenvertrouwen als gevolg van de coronacrisis volledig in. De indicator zakte naar -26, tegen -9 in maart. Het was de grootste daling ooit van het vertrouwen van de gezinnen en de indicator kwam dicht bij het historische dieptepunt uit 1985 (-28).In mei en juni werd een herstel ingezet, waarbij de indicator verbeterde tot -19 in juni. Maar in juli stokte het herstel: het consumentenvertrouwen zakte naar -20. In augustus is die indicator nu opnieuw tot -26 gezakt, een evenaring van het dieptepunt in april.'Eind juli besloot de federale regering in een reactie op de toename van het aantal COVID-19-besmettingen om de 'sociale bubbel' te verkleinen en de lokale overheden toe te staan de mondmaskerplicht te verstrengen', aldus de Nationale Bank. 'Daarnaast kwam de aanslepende politieke crisis in augustus weer in het nieuws. Waarschijnlijk hebben al die elementen een negatieve invloed op de moraal van de gezinnen.'De gezinnen hebben volgens de Nationale Bank hun verwachtingen over de algemene economische situatie in België neerwaarts bijgesteld, 'terwijl ze pessimistischer geworden zijn dan ooit tevoren over de ontwikkeling van de werkloosheid in de loop van de komende twaalf maanden'.De huishoudens verwachten ook een lichte verslechtering van hun financiële situatie. Hun spaarintenties, die de afgelopen maanden fors waren toegenomen, stabiliseerden in augustus. 'Hoewel die kunnen wijzen op vrees voor de toekomst, kan de verklaring ook zijn dat gezinnen minder geneigd zijn om te consumeren als gevolg van de gezondheidsmaatregelen.'