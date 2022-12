Het aantal cashbetalingen neemt af, maar ook de Belgen zien een cashvrije samenleving nog lang niet zitten, leert een nieuwe enquête van de Europese Centrale Bank naar het betaalgedrag van de consument. Een ruime meerderheid blijft het belangrijk vinden ook cash te kunnen betalen.

De Europese Centrale Bank (ECB) peilt elke drie jaar naar de evolutie van het betaalgedrag van de consument bij fysieke verkooppunten, onlinebetalingen en betalingen tussen particulieren onderling. In België namen 2.975 mensen deel aan de enquête, die enkele opmerkelijke conclusies opleverde.

Cash blijf koning in Europa, maar niet meer in België

In het eurogebied wordt in de winkels 59 procent van de transacties cash betaald, al neemt dat aandeel gestaag af. In 2019 was cash nog goed voor 76 procent van de verrichtingen.

In België zijn cashbetalingen sneller op de terugweg. Hier gebruiken de consumenten nog maar voor 45 procent van de betalingen cash. Dat is 12 procentpunt minder dan in 2019. België is een van de vier eurolanden waar kaartbetalingen een groter marktaandeel hebben dan cash.

Het aantal verkooppunten dat geen cash meer aanvaardt, is gestegen van 2 procent in 2019 naar 5 procent in 2022.

Weinig verrassend stijgt ook het aandeel van onlinebetalingen. Dat aandeel is gestegen van 13 naar 24 procent.

Ook het contactloos betalen is in opmars, maar daar scoort België zwak. Slechts 38 procent van de kaarttransacties verloopt contactloos. Dat is het laagste percentage in het eurogebied.

Consument wil cash niet kwijt

De weg naar een cashvrije samenleving is nog lang en de consument wil er ook niet van weten. 60 procent van de consumenten in het eurogebied vindt het belangrijk tot zeer belangrijk de optie te behouden om cash te kunnen betalen.

Ondanks de pandemie wil een stijgend aandeel van de bevolking die optie behouden, hoewel 55 procent van de consumenten de voorkeur geeft aan cashvrije betalingen. Consumenten willen de cashoptie behouden omdat cashbetalingen de hen beter bewust maken van de uitgaven die ze doen.

Daarnaast heeft cash ook het voordeel dat die betaalmethode anonimiteit en privacy biedt. Voor kaartbetalingen spreekt dat weer het gebruiksgemak in het voordeel.

Heeft u ook 97 euro op zak?

De enquête leert ook dat de Belg 's ochtends gemiddeld 97 euro aan biljetten en munten op zak heeft. Hoeveel daar 's avonds van over bleef, vroeg de ECB niet. In het eurogebied bedraagt het gemiddelde 83 euro.

Cash wordt ook nog altijd gebruikt als middel om vermogen te bewaren. Tot de helft van de biljetten in omloop wordt op die manier gebruikt, suggereerde de enquête van 2019. De nieuwe data tonen aan dat mensen nog meer cashreserves aanleggen.

"Dat is mogelijk te verklaren door de pandemie en de economische onzekerheid. Mensen kregen de indruk dat ze thuis cash moesten hebben omdat cash draagbaar, inwisselbaar en offline onmiddellijk bruikbaar is", zegt de ECB. "Cashgebruik is ook een gewoonte voor een aantal groepen en cash is handig om een vastgelegd budget op te volgen."

Belgen klagen over gebrek aan geldautomaten

Wie cash wil betalen, wil ook cash kunnen afhalen. Daar wringt in België het schoentje. Nergens in het eurogebied wordt er meer geklaagd over een gebrek aan geldautomaten als in België. 27 procent van de Belgen zegt dat het moeilijk is om aan bankbiljetten te geraken, tegenover 9 procent gemiddeld in het eurogebied. In België gaat het om een stijging met 12 procentpunt tegenover 2019.

"Dat er de voorbije jaren in ons land heel wat bankkantoren gesloten werden en veel geldautomaten verdwenen, leidt duidelijk tot frustratie", zegt Geert Sciot, woordvoerder van de Nationale Bank.

