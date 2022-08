De Belgische stroomprijs gaat voor het eerst boven de 600 euro per megawattuur. Dat blijkt uit gegevens van de elektriciteitsbeurs Epex Spot.

Voor stroom die dinsdag geleverd wordt, bedraagt de gemiddelde prijs maandag 603,38 euro per megawattuur. Daarmee ligt meteen het kersverse record van zondag - 561,94 euro - aan diggelen. Ook de hoogste stand daarvoor - 541 euro - dateerde pas van 17 augustus.

Recordprijzen voor aardgas, het uitliggen van verscheidene Franse kerncentrales en lage waterstanden doen de stroomprijs de hoogte in schieten. Daarbij komt nog eens een gebrek aan wind in continentaal Europa en temperaturen die de komende dagen opnieuw richting 30 graden gaan, waardoor onder meer airco's en ventilatoren overuren draaien en de energievraag stijgt.

De historisch hoge prijzen voor stroom en aardgas vertalen zich ook in de factuur voor de gezinnen.

Voor stroom die dinsdag geleverd wordt, bedraagt de gemiddelde prijs maandag 603,38 euro per megawattuur. Daarmee ligt meteen het kersverse record van zondag - 561,94 euro - aan diggelen. Ook de hoogste stand daarvoor - 541 euro - dateerde pas van 17 augustus.Recordprijzen voor aardgas, het uitliggen van verscheidene Franse kerncentrales en lage waterstanden doen de stroomprijs de hoogte in schieten. Daarbij komt nog eens een gebrek aan wind in continentaal Europa en temperaturen die de komende dagen opnieuw richting 30 graden gaan, waardoor onder meer airco's en ventilatoren overuren draaien en de energievraag stijgt.De historisch hoge prijzen voor stroom en aardgas vertalen zich ook in de factuur voor de gezinnen.