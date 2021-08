De rampzalige gevolgen van het noodweer van vorige maand hebben relatief weinig invloed gehad op het consumentenvertrouwen in ons land, blijkt uit de maandelijkse barometer van de Nationale Bank.

Het vertrouwen van de Belgische consumenten is voor het eerst sinds april weer wat afgenomen, maar het vertrouwen blijft wel ruim boven het peil van voor de coronacrisis.

De NBB-barometer die het conumentenvertrouwen peilt, klokt in augustus af op 5 tegenover 8 in juni en juli. Ter vergelijking: in augustus vorig jaar stond de teller op -26.

Vooral de vooruitzichten voor de algemene economische situatie in België zijn deze maand verslechterd. In juni en juli waren de Belgen daar nog opvallend positief over (beide maanden noteerden een score van 19), maar dat is in augustus veel minder het geval (5).

De ongerustheid over de werkloosheid in België neemt wel nog verder af (van 11 naar 8 - een stijging wijst in dit geval op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling).

Op persoonlijk vlak zijn de gezinnen pessimistischer geworden over hun toekomstige financiële situatie (van 2 naar 0). Zij hebben ook hun spaarintenties naar beneden bijgesteld in vergelijking met de vorige maand (van 23 naar 21).

De Nationale Bank merkt nog op dat de vertrouwensindicator in Vlaanderen en Wallonië vrij gelijkmatig afnam, ondanks de bijzondere omstandigheden door de overstromingen in een deel van Wallonië. In Brussel stabiliseerde de indicator min of meer.

