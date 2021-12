Hoewel meer Belgen vorig jaar onlineaankopen hebben gedaan, is het aandeel van e-commerce in de omzet van Belgische bedrijven gedaald. Dat blijkt donderdag uit de jaarlijkse barometer van de informatiemaatschappij van de FOD Economie.

In 2020 kocht 73 procent van de Belgen volgens de barometer al eens iets online. België scoort daarmee ruim boven het Europese gemiddelde (65 procent), maar nog aanzienlijk onder de buurlanden.

Vergeleken met 2019 gaat het om een stijging met 7 procent. 'De coronacrisis heeft consumenten die nog nooit iets online hebben besteld, de sprong doen wagen', licht Karim Benseghir van de FOD Economie toe. Voorts nam ook de frequentie van de onlineaankopen toe en gaven Belgen meer uit op het internet.

Opvallend is dat, hoewel meer mensen online bestelden, het aandeel van webverkoop aan consumenten in de omzet van de Belgische bedrijven is gedaald. Terwijl het in 2018 nog om 15,5 procent ging, nam het aandeel af tot 15,1 procent in 2019 en zakte het verder weg tot 13,8 procent in 2020. Veel meer dan andere Europeanen kopen Belgen dan ook aan bij buitenlandse webwinkels, zoals de Nederlandse spelers bol.com en Coolblue. In de laatste drie maanden van 2020 klopte 42 procent aan bij verkopers uit andere Europese landen. Het Europese gemiddelde voor onlineaankopen via buitenlandse webwinkels ligt met 17 procent fors lager.

Logistiek

Op logistiek vlak hinkt de Belgische e-commerce dan ook al jarenlang achterop, onder meer door de regels rond avond-, nacht- en weekendwerk die in ons land strenger zijn dan bij onze buren. Bij de onderhandelingen over de federale begroting in oktober, lag het dossier al op tafel, maar werd de hete aardappel nogmaals doorgeschoven naar de sociale partners, die zich opnieuw samen over de kwestie moeten buigen.

Volgens staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) kan België nog 'inspanningen leveren' op het vlak van e-commerce. Dat kan volgens hem dan wel best passen in een breder kader rond arbeid, 'niet alleen in de logistieke centra, maar ook in de deeleconomie of voor Uber bijvoorbeeld'. Maar de e-commerce is niet alleen afhankelijk van de logistiek, benadrukt Michel. Hij pleit onder meer ook voor het ondersteunen van kmo's en zelfstandigen bij het ontwikkelen van onlineverkoop. Uit de barometer van de FOD Economie blijkt dat momenteel maar een kwart (24 procent) van de kmo's online verkopen.

