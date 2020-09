Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen laten Belgen meer geld rollen dan tijdens de lockdown, maar het niveau van voor de crisis is nog veraf.

Het Economisch Bureau van ING België analyseerde voor de studie bijna 400 miljoen transacties tussen begin maart en eind augustus 2020 en vergeleek die gegevens met dezelfde periode in 2019. Tijdens de lockdown, tussen 16 maart en 10 mei, snoeide de Belg flink in zijn uitgaven: er werd maar liefst 29 procent minder uitgegeven dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Tussen 11 mei en 7 juni, toen handelszaken weer openden, lagen de uitgaven nog altijd 8 procent onder het niveau van 2019. Tijdens de tweede versoepelingsperiode, van 8 juni tot 5 juli, toen cafés en restaurants opnieuw klanten mochten ontvangen, bedroeg dit verschil 15 procent. In de zomermaanden lagen de uitgaven van de Belgen nog steeds 8 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Belgen hebben voornamelijk geknipt in hun vakantiebudget (-53 procent ten opzichte van 2019) en in de uitgaven voor vervoer (-21 procent in juli en augustus in vergelijking met de zomer van 2019) en voor diensten voor gezinnen, zoals de poetsvrouw of juridische bijstand (-11 procent ten opzichte van vorig jaar).

Webshops grote winnaars

Opvallend: webshops lijken de grote winnaars van deze crisis. Uit het onderzoek blijkt dat Belgen tijdens de lockdown 83 procent meer uitgaven bij Amazon, bol.com en Zalando hebben gedaan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bijna vier maanden na de heropening van de winkels houdt deze trend aan.

In juli en augustus gaf de Belgische consument maar liefst 53 procent meer uit bij de drie grootste webshops. 'De pandemie blijft het consumptiegedrag van de Belg sterk beïnvloeden. De situatie is nog lang niet normaal en het ziet er sterk naar uit dat het economische herstel langgerekt en bijzonder traag zal verlopen', zegt Charlotte de Montpellier, de economiste van ING België die de transactiegegevens analyseerde.

Lees ook: Coronacrisis hakt zwaar in de budgetten van goede doelen

Het Economisch Bureau van ING België analyseerde voor de studie bijna 400 miljoen transacties tussen begin maart en eind augustus 2020 en vergeleek die gegevens met dezelfde periode in 2019. Tijdens de lockdown, tussen 16 maart en 10 mei, snoeide de Belg flink in zijn uitgaven: er werd maar liefst 29 procent minder uitgegeven dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Tussen 11 mei en 7 juni, toen handelszaken weer openden, lagen de uitgaven nog altijd 8 procent onder het niveau van 2019. Tijdens de tweede versoepelingsperiode, van 8 juni tot 5 juli, toen cafés en restaurants opnieuw klanten mochten ontvangen, bedroeg dit verschil 15 procent. In de zomermaanden lagen de uitgaven van de Belgen nog steeds 8 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Belgen hebben voornamelijk geknipt in hun vakantiebudget (-53 procent ten opzichte van 2019) en in de uitgaven voor vervoer (-21 procent in juli en augustus in vergelijking met de zomer van 2019) en voor diensten voor gezinnen, zoals de poetsvrouw of juridische bijstand (-11 procent ten opzichte van vorig jaar). Opvallend: webshops lijken de grote winnaars van deze crisis. Uit het onderzoek blijkt dat Belgen tijdens de lockdown 83 procent meer uitgaven bij Amazon, bol.com en Zalando hebben gedaan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bijna vier maanden na de heropening van de winkels houdt deze trend aan. In juli en augustus gaf de Belgische consument maar liefst 53 procent meer uit bij de drie grootste webshops. 'De pandemie blijft het consumptiegedrag van de Belg sterk beïnvloeden. De situatie is nog lang niet normaal en het ziet er sterk naar uit dat het economische herstel langgerekt en bijzonder traag zal verlopen', zegt Charlotte de Montpellier, de economiste van ING België die de transactiegegevens analyseerde.