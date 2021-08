Adidas is het meest duurzame modebedrijf dat genoteerd staat op de beurs, gevolgd door het Britse Next en het Spaanse Inditex. Primark bengelt helemaal onderaan, zo blijkt uit de ranking van een Britse vermogensbeheerder Schroders.

Adidas is het meest duurzame beursgenoteerde modebedrijf. Dat stelt de Britse vermogensbeheerder Schroders. Die heeft een duurzaamheidsranglijst van modebedrijven ontwikkeld, waar de Duitse sportkledingfabrikant op nummer één staat. De Britse modegroep Next is het nummer twee en het Spaanse Inditex, onder meer bekend van de merken Zara en Massimo Dutti, haalt brons."Duurzaamheid wordt voor de consumenten almaar belangrijker bij hun merkenkeuze, en voor de beleggers bij hun beleggingskeuze", schrijven de Schroders-analisten die de ranking opmaakten.Ze kijken daarvoor naar twee zaken. Enerzijds naar de duurzaamheidsrapporteringen van de bedrijven en de ngo's gespecialiseerd in de duurzaamheid van mode. Er wordt onder meer gekeken naar de koolstofuitstoot, het waterverbruik en het gebruik van schadelijke chemicaliën, maar ook naar de sociale en milieuvoorwaarden die de modebedrijven aan hun leveranciers opleggen, en naar hoe transparant ze zijn over hun aanvoerketens.Anderzijds let Schroders op de 'wegwerpfactor' van de kleding en de artikelen van de modebedrijven. Een kledingstuk dat maar twee keer gedragen wordt voordat het in de vuilnisbak belandt, is veel vervuilender dan een dat honderd keer gedragen wordt, is de redenering.Om die wegwerpfactor in te schatten, houden de analisten rekening met de prijs. Ze gaan ervan uit dat mensen duurdere kleding, zoals die van adidas, langer dragen. Daarnaast polsen ze hoe de consumenten de kwaliteit van de kledingmerken inschatten. Hoe lager die inschatting, hoe sneller de consumenten geneigd zullen zijn kleren van die merken weg te gooien, en hoe lager dus de duurzaamheidsscore zal zijn.Die wegwerpfactor heeft een aanzienlijke impact gehad op de scores van onder meer H&M en Primark. Puur op de scores voor sociale en milieuduurzaamheid stond H&M op nummer twee, omdat het de marktleider is in duurzaam produceren. Maar omdat de consumenten de H&M-producten een mindere kwaliteit toebedelen, tuimelde de Zweedse modegigant naar de vijfde plaats.Primark scoorde dan weer heel sterk op sociale criteria en de transparantie van zijn aanvoerketen, maar toch eindigde het als laatste op de zevende plaats. Die hoge sociale score is het gevolg van de Rana Plaza-ramp in Bangladesh, waar een textielfabriek instortte, met 1100 doden en meer dan 2500 gewonden als gevolg. Die fabriek was een van Primarks leveranciers. Als reactie is het Brits-Ierse modebedrijf veel strenger zijn leveranciers beginnen controleren op arbeidsomstandigheden.Nike scoorde dan weer laag in duurzaamheid, maar klom in de ranking door de langere levensduur van zijn producten.