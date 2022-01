Het aantal geregistreerde gebruikers van autodeeldiensten is vorig jaar in Vlaanderen met bijna 50 procent gestegen tot 122.428 leden. Onder hen zijn er bijna 51.000 actieve gebruikers, die minstens één rit aflegden in 2021. Dat meldt Autodelen.net donderdag, een vzw die duurzame mobiliteit wil promoten via particulier autodelen.

Eind 2021 klokte het aantal geregistreerde autodelers in heel het land af op bijna 194.000, goed voor een stijging met 30 procent op een jaar tijd. Zij deelden samen meer dan 4.600 wagens (+20 procent). Er is sprake van bijna 88.000 actieve gebruikers (minstens 1 rit). Reeds 2,5 procent van de mensen met een rijbewijs doet aan autodelen en in Brussel is dat 8 procent, zo leert het jaarrapport van Autodelen.net. De cijfers werden aangeleverd door de autodeeldiensten. Al die autodelers reden in 2021 jaar meer dan 1,1 miljoen ritten (+56 procent) in ons land, met een gemiddelde afstand van 46 kilometer of bijna 51 miljoen kilometer in totaal. De forse stijging van het aantal ritten is hogstwaarschijnlijk te verklaren door de verschillende lockdows het jaar voordien.

Autodelen wordt volgens Autodelen.net 'stilaan mainstream': de organisatie verwacht de komende jaren een spectaculaire groei. Naast regionale en federale beleidsmaatregelen, speelt ook het verplichte thuiswerk tijdens de coronapandemie een rol. 'Meer dan de helft van de werkgevers wil thuiswerk in de toekomst blijven stimuleren. Wetende dat een privéwagen vandaag slechts 34,5 minuten per dag gebruikt wordt, kunnen we stellen dat het potentieel en het momentum om de Belg verder te overtuigen om te starten met autodelen nooit groter was', zegt woordvoerder Jeffrey Matthijs in een persbericht.

In Vlaanderen was er vorig jaar de grootste stijging van het aantal geregistreerde autodelers: + 49 procent tot 122.428. Er was daarbij sprake van 2.928 deelwagens, iets meer dan 618.000 ritten en ruim 30 miljoen kilometer afstand. In Vlaanderen zijn 13 autodeelaanbieders actief, waaronder Cambio.

