De oorlog in Oekraïne duwt de autobrandstofprijzen stilaan in de richting van 2 euro per liter. Deze tips helpen u te besparen op uw benzine- of dieselfactuur.

Het oorlogsgeweld van Poetin maakt benzine en diesel duurder dan ze ooit geweest zijn. Op de website van de sectororganisatie Energia vindt u de evolutie van de officiële maximumprijzen in ons land, en informatie over de samenstelling.

Het oorlogsgeweld van Poetin maakt benzine en diesel duurder dan ze ooit geweest zijn. Op de website van de sectororganisatie Energia vindt u de evolutie van de officiële maximumprijzen in ons land, en informatie over de samenstelling.Maar door zuinig te rijden, kunt u uw brandstofverbruik gemakkelijk met 10 tot 15 procent reduceren. Sommige experts claimen zelfs besparingen tot 35 procent. Wij goten hun adviezen in 20 concrete tips.1. Pas op met de eerste kilometers. Een koude wagen verbruikt veel meer dan een opgewarmde. Laat de motor op temperatuur komen door de eerste kilometers rustig te rijden. Het voertuig eerst een paar minuten stationair laten draaien, is nooit een goed idee. Tracht sowieso korte autoritten met een koude motor te vermijden. Parkeer uw auto ook meteen in de goede rijrichting, want manoeuvreren met een koude motor jaagt het verbruik de hoogte in.2. Rijd niet te snel. Trager rijden bespaart brandstof. Door op de autosnelweg uw snelheid te verlagen van 130 naar 110 kilometer per uur, verbruikt u een liter minder per 100 kilometer. Het tijdverlies is verwaarloosbaar: op een traject van 50 kilometer doet u er slechts 4 minuten langer over. Door een beetje vroeger te vertrekken, hoeft u zich niet op te jagen. U vermindert ook uw kans op snelheidsboetes en ongevallen. En omdat uw wagen minder CO2 uitstoot, draagt u bij tot een schoner milieu.3. Tracht uw rijsnelheid constant te houden. Voortdurend hevig accelereren om dan weer abrupt te moeten afremmen is zeer verspillend. Door uw snelheid gelijkmatig te houden, hoeft uw motor minder inspanningen te leveren. Let er wel op dat u niet té vaak uw snelheidsmeter in het oog houdt, waardoor uw aandacht op de weg verslapt. Is uw wagen uitgerust met een cruisecontrol? Gebruik die dan. De achterliggende technologie is veel nauwkeuriger dan de best getrainde rechtervoet.4. Anticipeer op het verkeer. Door zo ver mogelijk vooruit te kijken, rijdt u spaarzamer. Laat het gaspedaal dus tijdig los wanneer u een stilstaande wagen of verkeerslichten nadert. Blijf uitbollen in dezelfde versnelling, en schakel pas wanneer u opnieuw wilt versnellen. Houd ook steeds voldoende afstand ten opzichte van uw voorligger: dat maakt het makkelijker om te anticiperen op zijn rijgedrag. Een adaptieve cruisecontrol waakt automatisch over die afstand.5. Houd uw toerental laag. Dat doet u door sneller naar een hogere versnelling te schakelen. Vanaf 3.000 toeren per minuut wordt uw wagen sowieso erg verspillend. Nieuwere auto's geven vaak aan wanneer u van versnelling moet veranderen. Dat doet u het beste vanaf 2.500 toeren met een benzinemotor of 2.000 toeren met een dieselvoertuig. U bezuinigt zo op brandstof, maar ook op motorslijtage. Rijdt u met een automaat, dan zorgt die zelf voor een slimme en zuinige schakeling.6. Kies voor een 'eco'-rijstand. Nogal wat wagens laten u kiezen tussen verschillende rijstanden, zoals 'comfort', 'sport' en 'eco'. De meest spaarzame stand verlaagt de gasrespons en laat de automatische versnellingsbak vroeger schakelen. Dit heeft soms ook invloed op comfortsystemen in uw auto, zoals de airconditioning.7. Leg uw motor vaker stil. Maak er een gewoonte van om de motor uit te zetten wanneer u denkt ergens langer dan een halve minuut te blijven staan. Bijvoorbeeld aan een gesloten overweg of als u iemand komt oppikken. Heel wat auto's hebben een automatisch start-stopsysteem dat deze taak van u overneemt.8. Check maandelijks uw bandenspanning. Banden vertegenwoordigen 20 procent van het brandstofverbruik, vanwege de wrijving op het wegdek. Bij een normaal gebruik verliezen ze elke maand 3 tot 5 procent van hun spanning. Rijden met een te laag aantal bars doet uw verbruik toenemen. Een regelmatige controle is dus een must. De ideale bandenspanning vindt u in het informatieboekje van de auto, aan de binnenkant van de tankklep of op de deurstijl. Wagens die niet ouder zijn dan tien jaar oud geven op het dashboard aan wanneer uw banden te plat zijn.9. Wissel tijdig uw winterbanden in. Winterbanden blijven soepel bij koud weer. Daardoor kunnen ze zich beter aan het wegdek hechten. Maar dat leidt tot een hoger brandstofverbruik. Dalen de temperaturen niet meer onder 7 graden, dan is het tijd om uw winterbanden in te wisselen voor hun zomerse variant.10. Ga slim om met de airco.De klimaatregelaar in de wagen is een aanzienlijke verbruiker. Gebruik hem alleen als het echt nodig is, en maak er geen gewoonte van om hem continu aan te laten staan. Stel het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur in op maximaal 5 graden.11. Verwarm u niet arm. De verwarming van het interieur, de zetels en de ruiten is eveneens een energievreter. Streef - net als in uw woning - naar een verstandig gebruik ervan. Krab op een koude morgen sowieso eerst het ijs op de autoruiten weg vooraleer u de ruitverwarming inschakelt.12. Beperk de grootte en het gewicht. Grote en hoge wagens vangen veel wind, en duwen zo uw brandstofverbruik de hoogte in. Als u de keuze heeft, neem dan de kleinste auto in de garage. Ook het gewicht speelt mee: hoe minder spullen of mensen u in uw auto heeft, hoe minder u verbruikt. Een extra gewicht van 100 kilogram doet uw verbruik met bijna 7 procent toenemen. Vermijd dus dagenlang met een koffer vol oud papier rond te rijden alvorens naar het containerpark te gaan.13. Demonteer windvangers. Dakdragers, dakkoffers en fietsendragers maken uw wagen minder aerodynamisch, waardoor die meer verbruikt. Verwijder deze constructies meteen zodra u terug bent van skivakantie of van uw mountainbiketocht. Een fiets op uw dak plaatsen is altijd minder interessant dan die aan de achterkant te monteren.14. Houd de ramen en het dak dicht. Rijden in een cabrio met open dak zorgt voor extra luchtweerstand. Maar ook in andere voertuigen houdt u de ramen en het dak beter dicht wanneer u harder rijdt dan 30 kilometer per uur. Het is zelfs aangewezen om bij warm weer de airconditioning in combinatie met gesloten ramen te gebruiken, in plaats van open ramen zonder klimaatregeling.15. Leg geen onnodige kilometers af. Gebruik Waze, een gps of een andere routeplanner om de optimale route te zoeken. Vergelijk het 'snelste' met het 'kortste' traject: sommige navigatiesystemen en -apps laten u tientallen kilometers omrijden om een paar minuten te besparen.16. Zorg ervoor dat uw auto goed onderhouden is. Als de motor niet goed afgesteld is, bestaat de kans dat die tegen een te hoog toerental draait tijdens het stilstaan. Dat jaagt uw verbruik gevoelig de hoogte in. Laat ook op de aangegeven tijdstippen de filters vervangen: een vuile luchtfilter kan het verbruik met 10 procent doen toenemen. Let er wel op dat de extra garagekosten uw brandstofbesparing niet tenietdoen.17. Check geregeld uw brandstofverbruik. Sommige boordcomputers brengen uw verbruik gedetailleerd in kaart, waardoor u gemakkelijk kunt nagaan welke inspanningen bijdragen tot besparingen. Er bestaan ook externe tools en apps die uw rijgedrag continu analyseren. Ze registreren niet alleen de snelheden en de afgelegde afstanden, maar monitoren ook in welke mate u snel optrekt en bruusk remt. In een eerder artikel legden we zo'n ecodrivingtool op de testbank.18. Overweeg een cursus ecodriving. Daar leert u alle kneepjes van het vak. Zo'n cursus kost al snel enkele honderden euro's, maar u kunt die bekostigen met ecocheques.19. Vergelijk de brandstofprijzen.Het verschil tussen tanken langs de snelweg en elders kan soms zeer groot zijn. Een website als Carbu vertelt u waar u het voordeligst tankt.20. Kies voor een duurzamer alternatief. Laat uw auto al eens wat vaker in de garage, en overweeg om korte afstanden te voet of met de fiets af te leggen. Ga na of het openbaar vervoer, carpooling en thuiswerk haalbare opties zijn.