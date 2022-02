Noord-Zuidkoepel 11.11.11 heeft maandag samen met een dertigtal andere organisaties de campagne 'Made in Illegality' gelanceerd. Met behulp van een Europees burgerinitiatief (EBI) wil 11.11.11 handel met nederzettingen in bezette gebieden, zoals de bezette Palestijnse gebieden, in de ban doen.

'Hoewel het vestigen van nederzettingen in bezet gebied een oorlogsmisdaad is, onderhoudt de EU nog steeds handelsbetrekkingen met de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied', klinkt het bij de koepel. 'Die handelsrelaties versterken de economie van de nederzettingen en faciliteren zo hun uitbreiding. Met andere woorden: hoewel de EU de Israëlische kolonisatie veroordeelt, helpt zij die mee uitbouwen.'

Daarom lanceerde 11.11.11 maandag een petitie voor het EBI. Het doel is om op een jaar tijd een miljoen Europese handtekeningen te verzamelen. Wanneer dit lukt, is de Europese Commissie verplicht om een gemotiveerde beslissing te nemen. In België is het EBI de ideale gelegenheid om de campagne Made in Illegality, die al enkele jaren streeft naar een verbod op de invoer van producten uit Israëlische nederzettingen, opnieuw te lanceren.

'De Israëlische kolonisatie is een oorlogsmisdaad en het grootste obstakel voor vrede. Toch zijn producten uit de nederzettingen in onze supermarkten te vinden. Wij doen een beroep op alle bezorgde Belgische burgers. Hun handtekeningen zijn belangrijk omdat ze kunnen bijdragen aan de ondersteuning van het verbod op producten uit de kolonies op Europees niveau en om de Belgische regering te tonen dat ze een voortrekkersrol moet spelen in deze kwestie', zegt Katelijne Suetens, beleidsmedewerker Palestina & Israël bij Broederlijk Delen.

De campagne 'Made in Illegality' verenigt een dertigtal ngo's, vakbonden, mensenrechten organisaties en internationale solidariteitsorganisaties, waaronder 11.11.11, maar ook Caritas International en de Liga voor Mensenrechten.

