De indicator die het vertrouwen meet, zakte van -5 naar -6. Er is minder vertrouwen in de algemene economische situatie, maar er is vooral pessimisme over de werkloosheid. De consumenten vrezen een toenemende werkloosheid de komende twaalf maanden. Het is van november 2016 geleden dat de gezinnen zo weinig vertrouwen hadden.

De verwachting van de gezinnen over hun financiële situatie is dan weer nauwelijks veranderd.