Colruyt komt als goedkoopste supermarkt uit prijsvergelijking Test Aankoop

Test-Aankoop baseert zich voor de prijsvergelijking op de websites van de ketens. Maandelijks worden 27.000 prijzen vergeleken. Daaruit blijkt dat voor een pakket producten van nationale en internationale merken Colruyt de goedkoopste is, gevolgd door Albert Heijn en Carrefour. Discounters als Aldi en Lidl zijn niet opgenomen in deze vergelijking, wegens een te beperkt aanbod.

Opvallend is dat de aanwezigheid van een Albert Heijn in de buurt voor nog lagere prijzen bij Colruyt zorgt. Zonder Albert Heijn liggen ze gemiddeld drie procent hoger. Als geen vlees, fruit of groenten wordt aangekocht, is een Albert Heijn zelf het goedkoopst. Wordt naar eersteprijsproducten gekeken (zeg maar '365' bij Delhaize, 'Everyday' bij Colruyt of witte producten bij Carrefour) is Colruyt eveneens de goedkoopste, gevolgd door Albert Heijn en Carrefour.

Bij een pakket met producten met huismerken - merken die de naam van de supermarkt dragen of met een eigen merknaam bij de discounters - is Lidl de goedkoopste, gevolgd door Aldi en Colruyt. Een pakket producten dat bestaat uit een mix van merkproducten, eersteprijsproducten, huismerken en verse producten is eveneens het goedkoopst bij Colruyt, gevolgd door Albert Heijn en Carrefour.

Hete adem

Colruyt blijft dus meestal de goedkoopste maar voelt de hete adem van Albert Heijn in de nek, constateert Test Aankoop. En dat zijn niet de enige Nederlanders waar de retailer uit Halle voor moet vrezen. Test Aankoop wijst op de komst van de Nederlandse supermarktketen Jumbo, die aankondigde in 2019 naar België te zullen afzakken.