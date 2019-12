De Christelijke Mutualiteit hekelt de grote prijsverschillen tussen ziekenhuizen voor dezelfde ingreep in hetzelfde kamertype, ook in tweepersoonskamers. Zo heeft de CM weet van ingrepen die in ziekenhuis A tot 27 keer duurder zijn dan in ziekenhuis B voor patiënten die in tweepersoonkamers verblijven.

In de vijftiende editie van haar ziekenhuisbarometer, gebaseerd op de ziekenhuisfacturen van 2018 van haar leden, stelt de CM de ereloonsupplementen in vraag, en eist het meer transparantie over de manier waarop ziekenhuizen en artsen de vergoedingen onder elkaar verdelen.

Dat een opname in een eenpersoonskamer veel duurder kan uitvallen dan een opname in een twee- of meerpersoonskamer, is intussen bekend. Bij een gemeenschappelijke kamer mogen artsen immers geen ereloonsupplementen meer aanrekenen. Gemiddeld gesproken betalen patiënten daardoor zes keer minder in een kamer voor twee of meer personen dan in een eenpersoonskamer: 278 euro in plaats van 1.619 euro.

Toch is een tweepersoonskamer geen garantie voor een lagere kostprijs. De CM leert uit de ziekenhuisbarometer dat er ziekenhuizen zijn waar de kostprijs ten laste van de patiënt voor dezelfde ingreep (bijna) even hoog is in een tweepersoonskamer als in een eenpersoonskamer. CM geeft het voorbeeld van een 'borstreductie omwille van functionele hinder'. Bepaalde ziekenhuizen rekenen hiervoor regelmatig niet-vergoedbare honoraria aan, die volgens CM soms gewoon onwettig zijn. De patiënt moet die honoraria zelf betalen.

Supplementen

'We kunnen niet anders dan concluderen dat ziekenhuizen en/of artsen creatieve manieren zoeken om extra inkomsten te genereren. Niet-vergoedbare honoraria zijn er daar één van, maar ook de ereloonsupplementen, kamersupplementen of comfortsupplementen voor bijvoorbeeld een televisie of koelkast op de kamer, blijven oplopen, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. Ook een hospitalisatieverzekering biedt volgens het ziekenfonds niet altijd garantie.

CM wijst ook op de nood van eenpersoonskamers. 'De patiënt vraagt ernaar, ziekenhuizen richten er steeds meer in en internationaal onderzoek toont aan dat eenpersoonskamers meer voor- dan nadelen hebben', aldus de mutualiteit. Ze wil ook dat eenpersoonskamers de norm worden voor opnames met minstens één overnachting. 'Dat kan echter alleen als er een verbod komt op ereloonsupplementen', klinkt het.

Ook pleit CM ervoor om een deel van de premies die nu betaald worden voor hospitalisatieverzekeringen, over te hevelen naar de wettelijke ziekteverzekering. 'Dat is mogelijk omdat er zonder ereloonsupplementen eigenlijk geen hospitalisatieverzekeringen meer nodig zijn', aldus Van Gorp. 'Voorwaarde om dat te doen is wel dat er transparantie komt over de manier waarop ziekenhuizen en artsen het geld onder elkaar verdelen. Vandaag is die er niet. Ook andere supplementaire kosten, zoals niet-vergoedbare honoraria, moeten transparant gereguleerd worden.'

De ereloonsupplementen die artsen bovenop het normale honorarium mogen aanrekenen, zijn in 2018 alweer met 4,7 procent gestegen, bovenop de index, blijkt nog uit de ziekenhuisbarometer.