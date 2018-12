Christelijke vakbond stemt in met nieuw loonbeleid bij Belfius

Ook het nieuwe loopbaanbeleid krijgt groen licht van LBC en de Franstalige zuster CNE. Het akkoord van één vakbond is voldoende, en dus kan de bank-verzekeraar in overheidshanden aan de slag met de voorstellen.

'Wij hebben de voorbije weken personeelsvergaderingen gehouden en een stemming georganiseerd. Naar aanleiding daarvan hebben we met onze fractie beslist dat we het huidige voorstel onderschrijven', zegt vakbondsafgevaardigde Valerie Scherpereel. 'Na de vakantie maken we werk van de cao's', luidt het. Volgens Scherpereel werd een transparant loonsysteem onderhandeld waarbij opnieuw meer ruimte is voor opslag. Ze spreekt van een 'breed draagvlak' bij de bevraging van de leden en het voltallige personeel. Cijfers daarover worden evenwel niet vrijgegeven.

Eerder schreef De Tijd dat Belfius enerzijds af wil van de loonbarema's voor bedienden en het systeem van variabele wil hertekenen. Daarbij wil de bank-verzekeraar ook de loonstijgingen aftoppen, zo viel te lezen. Anderzijds zou ook een plan op tafel liggen om het loopbaanbeleid te wijzigen, waarbij onder meer de jaarlijkse evaluaties vervangen worden. De liberale vakbond zegt neen tegen de voorstellen. 'Zoals het nu voorligt, kunnen we niet akkoord gaan', zegt ACLVB-secretaris Maarten Dedeyne. De vakbond houdt de deur niet helemaal gesloten, maar wil nog onderhandelen over de plannen, klinkt het nog. ACLVB ziet verschillende positeieve elementen in de voorstellen, maar ook grote problemen. Zo is de vakbond gekant tegen de beëindiging van de indexatie van historische premies. Volgens de bond zal met het systeem bovendien een deel van de werknemers effectief winnen, maar wel ten koste van anderen. De socialistische vakbond BBTK pleegt eerst nog overleg vooraleer zich uit te spreken.