Het Gezondheidsfonds van de Christelijke Mutualiteiten (CM) breidt haar voordeel voor psychologische zorg fors uit. Vanaf begin volgend jaar voorziet het ook een tegemoetkoming voor eerstelijnszorg en volledig digitale trajecten. De 3,4 miljoen leden van CM in Vlaanderen en Brussel kunnen dan bij veel meer zorgverstrekkers rekenen op een terugbetaling van 24 sessies.

Volgens cijfers van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro kampen jaarlijks één op de vijf jongeren en één op de zeven volwassenen met een psychische stoornis. Maar slechts vier op de tien volwassenen en drie op de tien jongeren krijgen binnen het jaar een professionele behandeling.

Sinds 2014 betaalt CM Gezondheidsfonds een deel van het honorarium voor psychotherapie terug. Het voordeel werd al enkele keren uitgebreid. Gold het aanvankelijk alleen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, dan kunnen sinds 2018 alle CM-leden er gebruik van maken. Twee jaar geleden werd ook het aantal terugbetaalbare sessies verdubbeld. In 2020 maakten bijna 40.000 CM-leden gebruik van de tegemoetkoming.

Vanaf 1 januari 2022 heeft iemand die baat heeft bij psychotherapie geen doorverwijzing meer nodig van bijvoorbeeld een arts om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. 'Voortaan zal je ook bij een klinisch psycholoog en een klinisch orthopedagoog terecht kunnen en niet meer enkel bij psychotherapeuten die met CM een overeenkomst afsloten. En ook voor volledig digitale trajecten is een terugbetaling voorzien', zegt Bart De Ruysscher, algemeen directeur CM Vlaanderen.

'Voor sommige mensen, vooral jongeren, is de stap naar fysieke hulpverlening net te groot. Door ook in te zetten op digitale trajecten hopen we nog meer mensen toe te leiden naar de juiste behandeling', aldus De Ruysscher.

