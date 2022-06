De Zwitserse centrale bank verrast donderdagochtend vriend en vijand met een renteverhoging. De Amerikaanse centrale bank trok woensdagochtend de rente meer op dan aanvankelijk aangekondigd. De strijd tegen de inflatie wordt zowat overal ter wereld opgedreven. De Europese Centrale Bank moet tegelijkertijd alles uit de kast halen om de oplopende renteverschillen tussen de zwakke en de sterke landen in toom te houden.

De Europese beurzen spelen donderdag hun winsten van woensdag alweer kwijt. Vooral de cyclische en de technologieaandelen staan onder druk. Woensdag was er nog opluchting, toen de Europese Centrale Bank (ECB) een noodbijeenkomst bijeenriep om te voorkomen dat landen met veel schulden, zoals Italië, opnieuw de speelbal van de markten zouden worden zoals het geval was tijdens de schuldencrisis in 2011 en 2012. De Italiaanse rente dreef de voorbije weken en maanden steeds verder af van de Duitse rente. Gisteravond gingen de Amerikaanse beurzen nog vlotjes hoger na de beslissing van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, om de rente met 0,75 procentpunt te verhogen, in plaats van de eerder aangekondigde 0,5 procentpunt. Het is geleden van 1994 dat de Fed nog zo'n grote rentestap nam. Het gaat om het aloude 'buy the rumor, sell the news'-fenomeen. Beleggers speculeerden al op die verhoging met 0,75 procentpunt in de week voor de bijeenkomst van het rentebepalende Federal Open Market Committee (FOMC), nadat vorige vrijdag was gebleken dat de inflatie was opgelopen tot 8,6 procent, het hoogste peil in meer dan veertig jaar. Ook in juli zou er nog eens 0,75 procent kunnen bij komen, maar het kan ook 0,5 procent zijn.De Fed verraste beleggers niet meer, maar de Schweizerische Nationalbank (SNB) donderdagochtend des te meer. Eerder deze week zei de Zwitserse bank UBS nog dat ze pas in september een renteverhoging verwachtte. Al durfde UBS niet volledig uit te sluiten dat er al in juni actie zou worden ondernomen. De Zwitserse centrale bank heeft de rente met een half procentpunt verhoogd van -0,75 naar -0,25 procent. De beslissing resoneert meteen in de wisselkoersen, waar de Zwitserse frank verstevigt ten opzichte van andere munten. Het is nu nog uitkijken naar wat de Bank of England donderdagmiddag doet en of de Japanse centrale bank morgen de trend naar boven volgt, want ook daar staat de nationale munt onder druk zoals in Zwitserland het geval was.