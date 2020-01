Klanten van Carrefour zullen in België met vingerafdruk kunnen betalen. De supermarktketen zet door met de plannen, aldus een woordvoerster.

Eerder al deed Carrefour testen met het linken van klantenkaarten aan vingeradrukken. Nu zullen testen volgen met betalingen via een vingeradruk. 'Het is de bedoeling die mogelijkheid aan te bieden aan klanten die het willen', aldus een woordvoerster. Er zal een eenmalige registratie van de vingerafdrukken nodig zijn. Carrefour denkt dat klanten vooral in stedelijke gebieden vragende partij zullen zijn voor de nieuwe betaalmethode.

De plannen lokten eerder vragen uit van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywaakhond in ons land. Die wilde Carrefour horen over de plannen. Dat contact is intussen gebeurd, klinkt het bij de supermarkt. 'Er is beslist om de plannen voort te zetten', aldus de woordvoerster over dat onderhoud. Carrefour verwacht geen problemen. 'In Roemenië doen we dat al een tijdje. De privacyregels zijn er dezelfde als hier. Dat loopt daar goed', klinkt het bij de keten.

