Cambio rondt kaap van half miljoen ritten in 2019

De bijna 41.500 leden van autodeelorganisatie Cambio hebben vorig jaar 551.680 ritten geregistreerd, een stijging met 12,9 procent in vergelijking met 2018 (488.475). Over een periode van 10 jaar is het aantal ritten jaarlijks met gemiddeld 16 procent gestegen.

Cambio stelde afgelopen jaar 1.426 deelwagens ter beschikking in 54 Belgische steden. Het aanbod vindt jaar na jaar meer interesse. Zo werd 2017 nog afgesloten met 435.499 reservaties. 'In grote steden is het bezitten van een wagen meer een probleem geworden dan een gemak. De parkeerdruk stijgt en in sommige steden worden wagens gebannen naargelang de euronorm en de brandstof', aldus Cambio. Eind vorig jaar telde de organisatie 580 standplaatsen. "Dankzij Cambio zijn nu al meer dan 18.500 parkeerplaatsen minder nodig in de Belgische steden", stelt de organisatie, die rekent dat een Cambiowagen veertien privéwagens vervangt. De beperkte winst die Cambio maakt, wordt hoofdzakelijk gebruikt om de verdere groei te financieren en te blijven investeren in de vernieuwing en modernisering van het concept, luidt het.