Brusselse beurs zag vorig jaar 84 miljard euro aan waarde in rook opgaan

Het grootste deel van het totale verlies was voor rekening van bierreus AB InBev, die zijn beurswaarde met 38 procent zag afnemen van 157,7 miljard euro in 2017 naar 97,7 miljard euro. AB InBev heeft wel nog met ruime voorsprong de grootste beurskapitalisatie in Brussel. Het wordt gevolgd door KBC, dat zijn beurswaarde vorig jaar zag uitkomen op 23,57 miljard euro (-20,7 procent ten opzichte van 2017). De derde plaats ging naar UCB, met een marktkapitalisatie van bijna 13,9 miljard euro (+7,7 procent tegenover 2017).

De Belgische indexen gingen vorig jaar in het rood. Het zwaarste verlies was voor de Bel20, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste twintig waarden weerspiegelt. De sterindex verloor 18,4 procent. De Bel Small gaf 10,9 procent prijs, de Bel Mid 6,3 procent. Die laatste wist het verlies wellicht te beperken omdat hij meer vastgoed en biotech bevat, klinkt het bij Euronext.

De Brusselse beurs zag vorig jaar wel een stijging van de volumes, vooral tijdens de eerste jaarhelft. Het aantal transacties steeg tot een nieuw recordniveau van gemiddeld 77.223 per dag.

De topman van de Brusselse beurs, Vincent Van Dessel, stond donderdag ook even stil bij de brexit. 'Euronext bereidt zich voor op het slechtste en hoopt op het beste', klonk het. Het is daarbij prioritair voor de beursuitbater dat de toegang tot zijn Europese markten behouden blijft voor de leden die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn.

Met het oog op de Europese, federale en regionale verkiezingen formuleerde de topman een reeks prioriteiten en aanbevelingen. Zo moeten volgens hem beursnoteringen van Belgische ondernemingen gestimuleerd worden om hun lokale verankering te versterken en vice versa. De groei van scale-ups moet dan weer ondersteund worden door de kapitaalmarkten. 'Er wordt veel gedaan voor start-ups, maar als ze succesvol zijn, verdwijnen ze te snel naar het buitenland. Hun wortels moeten daarom dieper verankerd worden in eigen land.'

Van Dessel hekelde voorts dat er meer dan 265 miljard euro op de Belgische spaarrekeningen staat. 'Er is geen enkele reden om het spaarboekje te subsidiëren, zoals de regering vandaag doet. Wie investeert en risico neemt, wordt benadeeld, en dat moet veranderen.' Tot slot meent de beurstopman dat publieke investeringsondernemingen meer samen zouden moeten investeren met de private sector.