Brusselse beurs dreigt opnieuw notering te verliezen

Het gaat om een intentie tot een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod op 16,7 procent van de aandelen. De rest is al in handen van Baren. Dat gebeurt aan een prijs van 1,6 euro per aandeel in cash. Connect is een toeleverancier van technologie aan de industrie, met hoofdkantoor in Kampenhout. In verschillende Europese vestigingen werken 1.900 mensen.

Zo dreigt Euronext Brussel dus opnieuw een notering te verliezen, nadat onder meer Ablynx, TiGenix en RealDolmen dit jaar al de beursdeur achter zich toe trokken.