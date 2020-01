De inwoners van het Brussels gewest kochten in 2019 in totaal 16.604.324 dienstencheques, een record. Dat deelt minister van Tewerkstelling Bernard Clerfayt maandag mee.

De Brusselaars kochten vorig jaar 360.000 dienstencheques meer aan dan in 2018 (+2%). Ook het aantal terugbetaalde dienstencheques nam toe, wat wil zeggen dat steeds meer dienstencheques ook effectief gebruikt worden. In 2019 werden er 16.474.625 gebruikt, tegenover 15.945.875 in 2018 (+3%).

'In het voorjaar van 2020 zal de Brusselse regering haar goedkeuring hechten aan een hervorming van het systeem van dienstencheques', zegt minister Clerfayt. 'Het budget dat aan dit systeem wordt toegewezen, blijft namelijk toenemen - van 206 miljoen in 2015 naar 226 miljoen in 2020 - terwijl de grote belangstelling voor dienstencheques niet meteen lijkt af te nemen. De hervorming zal zorgen voor een betere beheersing van het budget van deze maatregel met behoud van het aantal tewerkstellingsplaatsen en een verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de huishoudhulpen.'

