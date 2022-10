Het Britse pond gaat donderdag hoger na de aankondiging van Liz Truss dat ze ontslag neemt als premier van Groot-Brittannië. Truss gaat de geschiedenis in als de kortst dienende Britse premier ooit.

De koers van het pond steeg met 0,5 procent ten opzichte van de dollar, terwijl de rente op Brits staatspapier iets daalde. De rente op 10-jarig staatspapier was voor de aankondiging al met 12 basispunten teruggevallen, tot 3,76 procent.

De financiële markten hadden eerder nog geschrokken gereageerd op de omstreden begrotingsplannen van Truss en de al eerder opgestapte minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Forse belastingverlagingen vielen binnen die plannen samen met hoge uitgaven, onder andere aan de compensatie van gezinnen en bedrijven voor de hoge energiekosten. Kwartengs opvolger Jeremy Hunt draaide veel belastingverlagingen weer terug.

Door de paniek die eind september op de valuta- en obligatiemarkten ontstond, zag de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk zich gedwongen in te grijpen. De Bank of England kondigde aan obligaties op te kopen om een gedeeltelijke instorting van pensioenfondsen te voorkomen.

