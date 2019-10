Bouwpromotoren: 'De hervorming van de woonfiscaliteit is gemiste kans'

Nieuwbouw valt uit de boot bij de geplande verlaging van de verkoop- of registratierechten in Vlaanderen. Wie een nieuwbouwappartement of -huis koopt, betaalt immers 21 procent btw. We sprokkelden reacties biij de nieuwbouwpromotoren.

Formateur Jan Jambon.

Wie een nieuwbouwappartement of -woning koopt, betaalt in principe 21 procent btw. Wie een grond koopt met het idee er later op te bouwen, betaalt vandaag 10 procent registratierechten, en de Vlaamse regering heeft geen signaal gegeven dat ze daaraan iets wil veranderen. Enkel voor de aankoop van de gezinswoning zakken de registratierechten van 7 naar 6 procent. Die lagere transactiebelasting vormt een afruil met de woonbonus, die volledig verdwijnt vanaf 2020. Voor alle duidelijkheid: btw is federale materie, registratierechten zijn Vlaamse materie. De Vlaamse overheid kan de btw dus niet laten zakken, als ze dat al zou willen.

