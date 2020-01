Bolero, de online-broker van KBC, wil met 'Matti' de beurs dichter brengen bij een ruim publiek van kleine beleggers. Matti is volgens Bolero de eerste intelligente beleggingsassistent.

Uit een onderzoek van iVox in opdracht van Bolero bij duizend Belgen blijkt dat negen op de tien Belgen het belangrijk vinden om geld opzij te zetten. Drie op de tien doen dat door beleggen. Toch maakt 66 procent zich zorgen over het waardeverlies van het spaargeld en is 62 procent ervan overtuigd dat beleggen meer opbrengt dan sparen. Veel Belgen vinden beleggen echter complex, vooral iets voor experts en tijdrovend. Daarnaast zegt 59 procent te willen beleggen als ze een duidelijker beeld hebben van wat beleggingen kunnen opbrengen, wil 47 procent wel beleggen als de bedragen niet te groot zouden zijn en zou 52 procent wel willen beleggen als ze hun geld niet te lang moeten vastzetten.

Bolero wil met Matti een antwoord bieden voor die beleggers. Beleggers kunnen vanaf 1.000 euro instappen, en krijgen hulp bij de samenstelling van een portefeuille van op de beurs verhandelbare fondsen (trackers of ETF's). Aan de hand van een vragenlijst wordt de portefeuilleprofiel gegenereerd, en de klant kan ook maximaal vier voorkeuren aanduiden voor zijn portefeuille. Ze krijgen dan een voorstel tot portefeuille, waarop ze al dan niet kunnen intekenen. De belegger betaalt per jaar een servicekost van 1 procent op het belegde bedrag en overheidstaksen bij de transacties. Het platform is ook beschikbaar voor niet-KBC-klanten.

Bolero ziet als voornaamste doelpubliek 35- tot 55-jarigen, die niet zoveel tijd hebben, kostenbewust leven en enige financiële kennis hebben of die willen opbouwen. Zo moeten potiëntele klanten aantonen dat ze een minimale kennis hebben over ETF's, en kunnen ze via Matti ook bijleren over beleggen.

Matti is volgens Bolero uniek, omdat het platform niet discretionair is. Beleggers blijven de touwtjes in handen houden en krijgen voorstellen om hun portefeuille aan te passen als hun portefeuille te veel of te weinig risico bevat of wanneer de portefeuille qua samenstelling te sterk afwijkt. Bovendien biedt Bolero naar eigen zeggen een groter aanbod ETF's en de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven. Daardoor zijn er duizenden varianten van portefeuilles mogelijk.

