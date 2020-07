Met Homelike is een businessflat huren in het buitenland even gemakkelijk als een overnachting boeken via Airbnb. Het platform is sinds vandaag ook in België actief.

Homelike is een onlineboekingsplatform voor zakenreizigers die tijdelijk onderdak zoeken in het buitenland. De onderneming is actief in vierhonderd Europese steden en vanaf vandaag ook in België. Vastgoedeigenaren en vastgoedbedrijven posten hun flats gratis op de website, maar betalen een commissie van 12 procent op het huurbedrag voor elke reservering die via het boekingsplatform wordt gemaakt. Met Homelike wordt een businessflat versieren in het buitenland even gemakkelijk als een overnachting boeken via Airbnb: een paar muisklikken volstaan om een appartement te reserveren, de huurovereenkomst te tekenen en het huurbedrag te betalen."Of je nu een trip van vier of vijf dagen naar New York of een appartement voor drie maanden boekt - je wilt een soortgelijke online-ervaring", vertelt CEO Dustin Figge vanuit het hoofdkwartier van Homelike in Keulen. "Maar wanneer je je dan wendt tot een klassiek huisvestingsbedrijf voor professionals, moet je een formulier invullen, en hen vervolgens opbellen. En dat is niet waar je je aan verwachtte."Homelike is gegroeid uit de frustraties van Figge en zijn medeoprichter Christoph Kasper. Allebei verkasten ze meerdere malen naar het buitenland voor hun baan - net zoals veel andere millennials. Op dit moment is een gemeubileerde zakenflat huren voor een langdurig verblijf in het buitenland nog een beetje terug in de tijd reizen, zegt Figge. Instant boeken, de betaling uitvoeren met de Bancontact-app of de huurovereenkomst digitaal ondertekenen: zonder dat er een medewerker van het vastgoedbedrijf tussenbeide komt, lukte dat allemaal niet. Volgens Figge beantwoordt Homelike dan ook uitstekend aan de tijdsgeest en behoeften van deze nieuwe lichting zakenreizigers. "We hebben klanten die sinds het prille begin van Homelike, vijf jaar geleden dus, ieder jaar zijn verhuisd naar een nieuw land", vertelt hij. Zelf heeft de dertiger ook al in vier landen gewoond en zijn partner, zelf ook een onderneemster, woont op dit moment in Barcelona.Sinds de oprichting in 2014 haalde Homelike al 18 miljoen dollar op, onder meer bij Spark Capital, het durfkapitaalfonds dat Twitter, Slack en Oculus Rift eerder een financiële duw in de rug gaf. Het was ook een doordachte keuze om het bedrijf, dat tegenwoordig honderd mensen te werk stelt, op te richten vanuit Keulen, een stad waar Figge en Kasper een sociaal netwerk hadden en langzaam konden groeien. Het leven in San Francisco, waar Figge voordien woonde en werkte, is buitengewoon duur. Omdat er zoveel bedrijven azen op het aanwezige talent in de techhoofdstad van de wereld, is het bovendien niet eenvoudig om werknemers in dienst te nemen en te behouden. "We zouden investeerders meteen hebben moeten overtuigen van ons idee en er was een risico dat het geld snel op zou zijn", legt Figge uit.In de wereldwijde toerisme-industrie gaat volgens een rapport van het consultancybedrijf Deloitte 160 biljoen dollar om. Homelike heeft een lucratief gat in die sector opgemerkt en is dat nu op vernuftige wijze aan het vullen, zegt Pinar Ozcan, een hoogleraar ondernemerschap en innovatie aan Oxford University in het Verenigd Koninkrijk. "Er speelt nog niet zoveel concurrentie in dat segment van de markt en dat weet ik uit eigen ervaring. Toen ik een tijdje terug voor een werkproject tijdelijk naar Australië moest verhuizen, waren mijn keuzemogelijkheden niet geweldig. Airbnb blijft natuurlijk altijd een optie. Maar in de praktijk hebben de eigenaars hun flat minstens al één weekend verhuurd in de één of twee maanden dat jij er wilt logeren", vertelt ze. "En dus moet je dat ene weekend uit het appartement trekken om er vervolgens weer in te trekken. Dat is gewoon erg lastig."Toch waarschuwt Ozcan dat Airbnb Homelike vermoedelijk snel op de hielen zal zitten. "Airbnb heeft het segment van de markt dat zich toespitst op kortetermijnverblijven al veroverd en het moet nog ergens groeien", zegt ze. "Dit zou voor hen een van de vanzelfsprekende segmenten zijn om zich in de toekomst op te richten."Of Homelike erin slaagt de intrede van zijn Amerikaanse uitdager te overleven, zal afhangen van één vraag: hoeveel bedrijven kunnen ze overtuigen voordat Airbnb zijn entree maakt? "Ik denk dat een van de belangrijkste strategieën voor Homelike op dit moment is zo veel mogelijk zakenpartners aan zich te binden door hen incentives te geven om bij hen te blijven - net omdat de zakelijke huisvestingmarkt zich nog in een pril stadium bevindt", zegt Ozcan. "Homelike moet diep nadenken over zijn meerwaarde vergeleken met Airbnb. Wat kunnen het aanbieden?"Is al gebeurd, zegt Figge. Het bedrijf heeft de voorbije jaren hard gewerkt om softwarefuncties te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de behoeften van ondernemingen: facturen die het in rekening gebrachte btw-bedrag vermelden, de mogelijkheid om terugkerende betalingen uit te voeren en een eenvoudige integratie van Homelike-betalingen met de onkosten- en boekhoudingsystemen van bedrijven. "Daarmee zijn we vooruit op de rest van de markt", zegt hij.Vijftienduizend bedrijven zijn op dit moment bovendien al klant bij Homelike, met bekende namen zoals het informaticadienstenbedrijf Capgemini, de hotelvergelijkingssite Trivago en Metro Group, bekend van MediaMarkt. "Ik zeg letterlijk: bijna elke bedrijf dat een beetje bekend is, werkt met Homelike." Na de uitbreiding naar België volgt hopelijk een ambitieuzere, overzeese expansie: Figge wil in de toekomst ook voet aan grond zetten in de Verenigde Staten. "We willen geen middelmatig bedrijf bouwen, we willen een winnend bedrijf bouwen dat wereldwijd actief is", zegt hij daarover.