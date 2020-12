Een van de grote aandeelhouders van Orange Belgium heeft laten weten dat hij vindt dat Orange een "belachelijke prijs" biedt voor zijn Belgische dochter. Het Franse moederbedrijf bracht vorige week zijn bod uit. Als nog meer minderheidsaandeelhouders zich verzetten, dan kan dit bod op niets uitdraaien, zoals het bod van Liberty Global op Telenet van acht jaar geleden.

De beheerders van Polygon European Equity Opportunity Master Fund hebben een open brief geschreven naar de raad van bestuur van Orange Belgium. Ze schrijven uit eigen naam en in naam van een aantal klanten. Samen bezitten ze 5,29 procent van alle aandelen van Orange Belgium. "Polygon is een investeerder in Orange Belgium sinds 2015 en we hebben de strategie van het vorige en het huidige management om de Belgische markt te openen voor meer concurrentie in kabel en internet. Er is hard gewerkt om te geraken waar we nu staan en de toekomst lacht ons toe", schrijven de fondsbeheerders in hun brief.De minderheidsaandeelhouders vinden het bod van 22 euro per aandeel "belachelijk laag" en "een poging om te profiteren van de koerszwakte veroorzaakt door covid-19 en de ontwrichting van de volledige markt". Polygon & co menen dat Orange Belgium 39,5 tot 47,25 euro per aandeel waard is, en sommen daarvoor allerlei argumenten op. (Lees hier de volledige brief.)Het bod van Orange doet denken aan het bod dat de Amerikaanse moeder Liberty Global eind 2012 deed op Telenet. Analist Ruben Devos van KBC Securities ziet gelijkenissen en verschillen. "Orange is een ruime meerderheidsaandeelhouder. Het heeft bijna 53 procent van Orange Belgium in handen. Liberty Global bezat bij de start van zijn bod op Telenet maar nipt 50 procent van de aandelen. Liberty heeft dankzij het bod zijn belang wel kunnen opdrijven tot ongeveer 56 procent. Er zijn wel degelijk aandeelhouders die hun aandelen aan Liberty hebben aangeboden tegen die prijs."De analist sluit niet uit dat nog reacties van fondsbeheerders volgen: "Het is nog vroeg." Maar hij vraagt zich tegelijkertijd af of het aandeelhouderschap van Orange Belgium niet meer versnipperd is dan dat van Telenet in 2012. Boussard & Gavaudan Asset Management heeft meer dan 3 procent van de aandelen, volgens de website van Orange Belgium. Uit de transparantiemeldingen van eerder dit jaar weten we dat nog twee vermogensbeheerders met de drempel van 3 procent in het aandelenkapitaal hebben geflirt: DWS Investment en Schroders. Zij bezitten op dit moment elk minder dan 3 procent van de aandelen. We weten zelfs niet zeker of ze nog aandeelhouder zijn, laat staan hoe groot hun belang is. Bij Telenet maakten vrij snel enkele grote aandeelhouders en onafhankelijke bestuurders hun onvrede met het bod van Liberty Global kenbaar. Devos: "Telenet was toen nog in volle groei, met 5 à 10 procent groei per jaar. De biedprijs van 35 euro per aandeel was te laag voor de toekomstperspectieven van Telenet en vertegenwoordigde slechts een premie van 13 procent op de slotkoers van de dag voordien. De telecomsector presteerde de voorbije vijf jaar ondermaats op de beurs. Een deel van de verklaring is te zoeken in de grote nood aan toekomstige investeringen in 5G- en glasvezelnetwerken. Toegegeven, Orange Belgium is een van de weinige groeiers op die markt, maar de toekomst van telecomspelers ziet er nu toch minder rooskleurig uit dan acht jaar geleden." Bovendien heeft Orange Belgium geen eigen, vast netwerk. Het moet het netwerk huren van Telenet of Voo.Liberty Global bood eind 2012 35 euro per aandeel van Telenet, maar de onafhankelijke bestuurders en de ene na de andere grote aandeelhouder vond dat te weinig. Vandaag noteert Telenet amper boven dat bod van acht jaar geleden, mede door de coronacrisis. "Er is wel veel winst uitgekeerd de voorbije jaren. Beleggers die de dividenden van Telenet altijd opnieuw in het aandeel investeerden, hebben ze de voorbije acht jaar gemiddeld een rendement van 8 procent per jaar gerealiseerd. Dat is niet slecht", vindt Devos. De speculatie op een nieuw bod van Liberty Global op Telenet flakkert op door het bod op Orange Belgium. Het zou best kunnen dat de Amerikaanse moederholding 100 procent van de vrije kasstromen van Telenet wil opstrijken. Devos denkt dat er "een verhoogde kans" is in de huidige marktomstandigheden op een van de volgende scenario's: "Een gedeeltelijke verzilvering van de mobiele masten, de uitkoop van de minderheidsaandeelhouders door Liberty Global, een mogelijke overname van VOO, of een fusie met Vodafone-Ziggo." Elk van die scenario's zou een katalysator voor de koers kunnen zijn.