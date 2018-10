BNP Paribas Fortis en ING trekken aantal tarieven op vanaf 2019

De prijs voor een Comfort Pack, waarvoor de grote meerderheid van de klanten opteert, wijzigt niet en blijft behouden op 3 euro per maand. Wie een Premium Pack heeft zal vanaf nieuwjaar 7 euro per maand betalen, in plaats van 6,25 euro.

Voor een aantal manuele verrichtingen stijgt de kostprijs van 1,00 euro naar 1,50 euro. Dat is met name het geval voor het afhalen van cash aan de loketten, het afgeven van een overschrijving op papier en het uitgeven van een cheque in België.

Wie aan een geldautomaat euro's afhaalt met een Visa- of MasterCard betaalt vanaf volgend jaar 6 euro plus 1 procent van het afgehaalde bedrag aan kosten. Nu is dat nog 5 euro + 1 procent van het bedrag. Hetzelfde geldt voor wie met een prepaid kaart geld afhaalt aan een bankautomaat of in een kantoor in het buitenland.

Voor afhalingen van vreemde valuta's met een Visa- of MasterCard in het buitenland stijgen de behandelingskosten van 5 euro naar 6 euro. Bovenop komt nog 1,60 procent van het afgehaalde bedrag, die verrekend wordt in de wisselkoers.

ING België verhoogt ook een aantal tarieven. Een ING Lion Account blijft gratis wanneer er slechts 1 houder is, maar zal voortaan 10 euro per jaar kosten voor 2 houders of meer. Houders van zo'n gratis zichtrekening bij ING zullen vanaf 2019 ook 0,5 euro moeten betalen wanneer ze geld afhalen aan een automaat van een andere bank of aan een automaat in andere landen uit de eurozone. Tot dusver waren die beide verrichtingen gratis.

Voorts trekt ING België de prijzen voor een Groene rekening en een Zakelijke zichtrekening telkens op van 36 euro per jaar naar 40 euro per jaar. De prijs voor een Kredietkaart Visa Classic stijgt van 18 euro per jaar naar 22 euro per jaar, die van een Zakelijke MasterCard van 20 euro per jaar naar 22 euro per jaar.

Bij KBC en Belfius zijn er voorlopig geen tariefwijzigingen gepland.