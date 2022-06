De bitcoin heeft verder aan waarde verloren en is zaterdag rond 09.00 uur onder de 20.000 dollar gezakt. Dat is voor het eerst in anderhalf jaar tijd. Sinds het begin van dit jaar is de waarde van de belangrijkste digitale munt flink gedaald, maar de afgelopen week was sprake van een crash.

Beleggers vrezen dat de hogere rentetarieven van de Amerikaanse Federal Reserve vanwege de hoge inflatie leiden tot economische krimp. Cryptomunten worden gezien als risicovolle investeringen en wanneer de rente stijgt, kiezen veel investeerders ervoor om minder risico te nemen. Ook de aandelenbeurzen zijn daarom fors gedaald.

Er spelen ook problemen bij cryptobedrijven en die leiden mogelijk ertoe dat investeerders het vertrouwen verliezen. Vorige maand kreeg dat vertrouwen in digitale valuta een tik door de ineenstorting van cryptomunt Terra. Deze maand bevroor cryptobank Celsius Network alle transacties, naar eigen zeggen vanwege 'extreme marktomstandigheden'.

In ongeveer een week tijd heeft de bitcoin een derde van zijn marktwaarde ingeleverd. Dat betekent dat er vele tientallen miljarden dollars zijn verdampt. Op 1 januari van dit jaar was de bitcoin nog ruim 47.000 dollar (45.000 euro) waard. Vorig jaar november piekte de digitale munt op meer dan 68.000 dollar. Mensen die voor december 2020 zijn ingestapt staan nog wel in de plus. Zo was de bitcoin in september van dat jaar iets meer dan 10.000 dollar waard.

Beleggers vrezen dat de hogere rentetarieven van de Amerikaanse Federal Reserve vanwege de hoge inflatie leiden tot economische krimp. Cryptomunten worden gezien als risicovolle investeringen en wanneer de rente stijgt, kiezen veel investeerders ervoor om minder risico te nemen. Ook de aandelenbeurzen zijn daarom fors gedaald. Er spelen ook problemen bij cryptobedrijven en die leiden mogelijk ertoe dat investeerders het vertrouwen verliezen. Vorige maand kreeg dat vertrouwen in digitale valuta een tik door de ineenstorting van cryptomunt Terra. Deze maand bevroor cryptobank Celsius Network alle transacties, naar eigen zeggen vanwege 'extreme marktomstandigheden'. In ongeveer een week tijd heeft de bitcoin een derde van zijn marktwaarde ingeleverd. Dat betekent dat er vele tientallen miljarden dollars zijn verdampt. Op 1 januari van dit jaar was de bitcoin nog ruim 47.000 dollar (45.000 euro) waard. Vorig jaar november piekte de digitale munt op meer dan 68.000 dollar. Mensen die voor december 2020 zijn ingestapt staan nog wel in de plus. Zo was de bitcoin in september van dat jaar iets meer dan 10.000 dollar waard.