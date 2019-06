Vertrekt u binnenkort weldra naar het buitenland, en wilt u nog snel een vreemde taal onder de knie krijgen? Of ambieert u met uw talenkennis een sterkere positie op de arbeidsmarkt? Deze smartphone-apps helpen u.

Met Duolingo leert u een taal met speelse oefeningen die gaan over woordenschat, grammatica en uitspraak. Eerst stelt u een doel in - van gemakkelijk tot zwaar (dat kunt u nadien nog aanpassen). Hoe ambitieuzer dat doel, hoe meer punten u dagelijks moet verdienen. Nederlandstaligen kunnen hier alleen terecht voor een cursus Engels, maar vanuit bijvoorbeeld het Engels kiest u uit meer dan dertig talen. Zo kunt u dus twee talen in één moeite onderhouden en aanleren. Duolingo is gratis, maar wie betaalt ziet geen advertenties in de app.

...