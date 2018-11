Binnenkort belt u goedkoper naar vaste lijn van andere operator

'Dit betekent dat de tarieven beduidend lager zullen liggen ten opzichte van het huidige gemiddelde tarief van 0,7 cent per minuut', zo staat in een persbericht.

De beslissing heeft betrekking op de 'gespreksafgiftetarieven'. Dit is de kost die een operator kan aanrekenen voor een oproep van bij een concurrent (vast, mobiel of vanuit het buitenland) naar een vaste lijn van de operator in kwestie. Dat kan een gewoon nummer zijn, een 078-nummer of een noodnummer.

'Deze lasten worden gereguleerd door het BIPT teneinde te vermijden dat de operatoren met een sterke machtspositie buitensporige tarieven zouden hanteren, wat zou kunnen leiden tot hogere eindgebruikerstarieven voor vaste telefonie', zo staat nog in het persbericht.