Het contactloos betalen heeft dit jaar, wellicht mede door de coronacrisis, een enorme sprong gemaakt. Terwijl in februari nog 16 procent van de kaartbetalingen contactloos verliep, steeg dat aandeel in november naar 47 procent.

Sectorfederatie Febelfin, die de cijfers maandag bekendmaakte, schrijft dat succes onder meer toe aan het optrekken van de limieten voor contactloos betalen en de toenemende vraag van handelaars om omwille van hygiënische redenen met de kaart te betalen.

Een tegengestelde beweging ziet Febelfin in het afhalen van cash, dat al jaren een daling kent. In 2016 werd nog 63 procent van alle aankopen cash betaald, terwijl dat in 2019 gedaald was naar 58 procent. De bankensector verwacht dat het gebruik van cash door de coronacrisis nog sterker zal dalen dit jaar.

